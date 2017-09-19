8 شركات تشترى كراسة شروط رخص الأسمنت الجديدة

أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66

❐ طرح 6 ملايين متر فى مدينتى «العاشر» و«السادات»



عمر سالم



كشف احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان 8 شركات عالمية ومحلية اشترت كراسة شروط الخاصة بمزايدة رخص الاسمنت والتى تم اتاحتها للمستثمرين بداية من مارس الماضى، مشيراً إلى انه من المقرر تلقى العروض نهاية العام الجارى.



كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح نحو 14 رخصة جديدة للأسمنت بطاقة إنتاجية 2 مليون طن فى العام لخط الانتاج الواحدالواحد، وفازت 3 شركات بثلاث رخص وهى أسمنت المصريين بسوهاج، والسويدى للأسمنت بالعين السخنة، وجنوب الوادى للأسمنت ببنى سويف.



وستضيف الشركات الثلاث نحو 6 ملايين طن من الأسمنت لإجمالى إنتاج السوق حاليا البالغ نحو 60 مليون طن، وأعادت الهيئة طرح 11 رخصة متبقية العام الجارى على الشركات.



وتتوزع الرخص المتبقية على محافظات المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، السويس، وجنوب سيناء، بطاقة 2 مليون طن للرخصة لواحدة.



من ناحية أخرى قال عبدالرازق فى تصريحات لـ«المـال» ان الهيئة لن تقوم بطرح رخص للحديد خلال الفترة الحالية نظراً لعدم احتياج السوق لمزيد من الانتاجية.



وقال ان الهيئة تستعد لطرح نحو 6 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية خلال الشهر الحالى واكتوبر المقبل،بواقع 4 ملايين متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان، و2 مليون متر فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.