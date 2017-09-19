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عقـــارات
سند الألمانى يوقع عقدين لإقراض بنك القاهرة 20 مليون دولار
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:36 ص
بنك القاهرة
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بنك القاهرة
بدور إبراهيم
يعتزم صندوق سند التابع لبنك التنمية الألمانى «KFW» توقيع عقدين، لإقراض بنك القاهرة 20 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مسئول بشركة «فاينانس إن موشن» مستشار «سند»، بأن الأخير وافق على القرضين، ضمن خطته نحو توسيع الأنشطة الاستثمارية المستهدفة فى العديد من الأسواق، ومنها المصرية.
وأشار إلى أن القرض الأول بقيمة 10 ملايين دولار، ويخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم دعم فنى وتكنولوجى عن طريق الصندوق، لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة ورفع مستوى الشركات والتصنيف الائتمانى وتحسين عملية إتمام الإجراءات وضمان الانتهاء منها فى أسرع وقت.
وأوضح أن الصندوق يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم فى الفترة المقبلة ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات متناهية الصغر، من خلال المؤسسات المالية الشريكة.
ولفت إلى أن القرض الثانى بقيمة 10 ملايين دولار أيضا، ويخصص لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك فى ظل تناميها مؤخرا بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن الصندوق أسهم من خلال تمويلاته بالسوق المصرية فى توفير ما يوازى 1900 فرصة عمل حتى الآن.
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