درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

متابعات:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 25 33

وسط الدلتا 25 33

الاسكندرية 25 31

بلطيم 23 31

مطرح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 21 36

بروسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

الاسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

نخل 19 33

نويبع 26 35

طابا 21 34

كارتين 16 31

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 21 34

المنيا 21 35

اسيوط 21 35

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الاقصر 23 38

اسوان 25 39

ابو سمبل 24 38

الوادى الجديد 22 38

شلاتين 25 36

ابو رماد 24 35

راس حدربة 23 34

حلايب 23 34

