السيسي يطالب قطر بعدم الإضرار بالدول العربية.. عناوين اليوم

عبد الفتاح السيسي

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.



الأهرام



* السيسى يطالب قطر بعدم الإضرار بالدول العربية أو التدخل فى شئونها.



الرئيس: الجمعيات الأهلية فى مصر شريك مهم فى مسيرة التنمية وندعم دورها.



* السيسى: مصر تخوض حربا ضد الإرهاب والتطرف لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية.



* المؤبد لـ43 متهما و10 سنوات لـ 155.. وبراءة 52 فى «أحداث مسجد الفتح».



* الجارحى: الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لعلاج الاختلالات المزمنة.



* رئيس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية: التقرير نصف السنوى عن أداء الحكومة أمام البرلمان فى دورته المقبلة.



* مواجهة الإرهاب والتطرف بندوة ضمن فعاليات «النجم الساطع» بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



* إسماعيل خلال لقائه رئيس شنايدر إليكتريك: نحرص على تنويع مصادر الطاقة.



* وزير الكهرباء: انتهاء الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية لمحطة الضبعة النووية.



* وزير الآثار: سيناء ستكون عاصمة السياحة الدينية.



* الجارحى: الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لعلاج الاختلالات المزمنة.



* محافظ المركزى: نستهدف خفض التضخم إلى 7%.



* سفير تشيلى بالقاهرة: نرغب فى زيادة الاستثمارات مع مصر.



* تراجع وزير الصحة عن قرار تحويل وكيل البحيرة للتحقيق.



* إعدام 162 كلبا فى حملات للطب البيطرى بالفيوم.



* مساعد وزير الداخلية: داعمو الإرهاب يستغلون ظروف إفريقيا لتهريب المخدرات.



* عمل تخريبى وراء تفجير محبس غاز يغذى 3 قرى ببنها.



* الأهلى يستدعى روح البطولة فى نفوس لاعبيه قبل السفر إلى تونس.



الجمهورية



* السيسي يلتقي كبار الشخصيات الأمريكية ويجري حواراً مع فوكس نيوز.



* السيسي: المرحلة الراهنة تستلزم التكاتف لمواجهة التدخل في الشئون الداخلية للدول.



* بن زايد: تنسيق كامل مع مصر للتصدي للمخاطر وأولها الإرهاب.



* وزير قطاع الأعمال فى مركز إعداد القادة: نظام جديد للأجور والحوافز بقطاع الأعمال.



* أمام مجلس الوزراء قدمها رجال الأعمال ونظام مبارك.



* رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يهاتف الرئيس محمود عباس.



* خبراء الاقتصاد: مشاركة الرئيس ستحقق نتائج إيجابية بالترويج للمشروعات الكبري.



* الاستعلامات: المبادرات ومشروعات القرارات واكبت ثقل القاهرة علي الساحة الدولية.



* الحبس والغرامة للمتجاوزين.. في قانون تنظيم الفتوي.



* شاكر في كلمة مصر أمام الوكالة الدولية: برنامجنا النووي سلمي يلبي الاحتياجات الاقتصادية والصناعية.



* شبكة المحمول الرابعة تطرح خطوطها للبيع أمام الجمهور لأول مرة.



* إسماعيل في لقائه بنائب الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك: الحكومة حريصة علي تشجيع مشروعات الطاقة النظيفة.. وتنمية البنية التحتية.



* مشيرة خطاب: مصر من أقوي المرشحين لليونسكو.



* الداخلية: مساعدات عينية لـ 270 من أسر السجناء والمفرج عنهم.



* ضبط تكفيريين أثناء زرع عبوة بوسط سيناء.



* الجارحي.. أمام مؤتمر اليورومني: طرح سندات بـ4 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2018.



* وفد مصري في إيطاليا لنقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الجلود.



* الملا: 646 مليون جنيه زيادة بإنتاج ايثيدكو وموبكو بعد افتتاح الرئيس.



* حيثيات اعدام قتلة حارس البنك المركزي السابق: المتهمون استغلوا حالة الانفلات الأمني في البلاد لارتكاب جرائمهم.



* الزمالك يعلن الطوارئ لمواجهة المصري.