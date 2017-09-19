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سيـــاســة
السيسي يطالب قطر بعدم الإضرار بالدول العربية.. عناوين اليوم
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:22 ص
عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
الأهرام
* السيسى يطالب قطر بعدم الإضرار بالدول العربية أو التدخل فى شئونها.
الرئيس: الجمعيات الأهلية فى مصر شريك مهم فى مسيرة التنمية وندعم دورها.
* السيسى: مصر تخوض حربا ضد الإرهاب والتطرف لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية.
* المؤبد لـ43 متهما و10 سنوات لـ 155.. وبراءة 52 فى «أحداث مسجد الفتح».
* الجارحى: الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لعلاج الاختلالات المزمنة.
* رئيس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية: التقرير نصف السنوى عن أداء الحكومة أمام البرلمان فى دورته المقبلة.
* مواجهة الإرهاب والتطرف بندوة ضمن فعاليات «النجم الساطع» بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
* إسماعيل خلال لقائه رئيس شنايدر إليكتريك: نحرص على تنويع مصادر الطاقة.
* وزير الكهرباء: انتهاء الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية لمحطة الضبعة النووية.
* وزير الآثار: سيناء ستكون عاصمة السياحة الدينية.
* الجارحى: الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لعلاج الاختلالات المزمنة.
* محافظ المركزى: نستهدف خفض التضخم إلى 7%.
* سفير تشيلى بالقاهرة: نرغب فى زيادة الاستثمارات مع مصر.
* تراجع وزير الصحة عن قرار تحويل وكيل البحيرة للتحقيق.
* إعدام 162 كلبا فى حملات للطب البيطرى بالفيوم.
* مساعد وزير الداخلية: داعمو الإرهاب يستغلون ظروف إفريقيا لتهريب المخدرات.
* عمل تخريبى وراء تفجير محبس غاز يغذى 3 قرى ببنها.
* الأهلى يستدعى روح البطولة فى نفوس لاعبيه قبل السفر إلى تونس.
الجمهورية
* السيسي يلتقي كبار الشخصيات الأمريكية ويجري حواراً مع فوكس نيوز.
* السيسي: المرحلة الراهنة تستلزم التكاتف لمواجهة التدخل في الشئون الداخلية للدول.
* بن زايد: تنسيق كامل مع مصر للتصدي للمخاطر وأولها الإرهاب.
* وزير قطاع الأعمال فى مركز إعداد القادة: نظام جديد للأجور والحوافز بقطاع الأعمال.
* أمام مجلس الوزراء قدمها رجال الأعمال ونظام مبارك.
* رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يهاتف الرئيس محمود عباس.
* خبراء الاقتصاد: مشاركة الرئيس ستحقق نتائج إيجابية بالترويج للمشروعات الكبري.
* الاستعلامات: المبادرات ومشروعات القرارات واكبت ثقل القاهرة علي الساحة الدولية.
* الحبس والغرامة للمتجاوزين.. في قانون تنظيم الفتوي.
* شاكر في كلمة مصر أمام الوكالة الدولية: برنامجنا النووي سلمي يلبي الاحتياجات الاقتصادية والصناعية.
* شبكة المحمول الرابعة تطرح خطوطها للبيع أمام الجمهور لأول مرة.
* إسماعيل في لقائه بنائب الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك: الحكومة حريصة علي تشجيع مشروعات الطاقة النظيفة.. وتنمية البنية التحتية.
* مشيرة خطاب: مصر من أقوي المرشحين لليونسكو.
* الداخلية: مساعدات عينية لـ 270 من أسر السجناء والمفرج عنهم.
* ضبط تكفيريين أثناء زرع عبوة بوسط سيناء.
* الجارحي.. أمام مؤتمر اليورومني: طرح سندات بـ4 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2018.
* وفد مصري في إيطاليا لنقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الجلود.
* الملا: 646 مليون جنيه زيادة بإنتاج ايثيدكو وموبكو بعد افتتاح الرئيس.
* حيثيات اعدام قتلة حارس البنك المركزي السابق: المتهمون استغلوا حالة الانفلات الأمني في البلاد لارتكاب جرائمهم.
* الزمالك يعلن الطوارئ لمواجهة المصري.
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