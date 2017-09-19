حوار.. نجلاء بدر: السينما المصرية تحتاج لإعادة خارطة طريق

- سعيدة بخروج سامح عبد العزيز من محنته وعلاقتي بأحمد عز جيدة وأتمنى العمل معه





أحمد حمدي:







بدأت حياتها المهنية كاعلامية للبرامج الترفيهية والمنوعة على شاشة ام بي سي ثم انتقلت لقنوات اخرى حتى ذاع صيتها في الوطن العربي وبدات في اقتحام التمثيل بادوار صغيرة حتى وصلت لمرحلة من النضج الفني والموهبة والاداء المتقن في مسلسلات بين السرايات و30 يوم ورمضان كريم الفترة السابقة.





كما قدمت بطولة سينمائية مع المخرج الكبير داوود عبد السيد في فيلم قدرات غير عادية وتتمنى العمل معه مرة اخرى كما انها سعيدة بنجاح افلام هروب اضطراري والخلية الفترة السابقة للنجم احمد عز .

تحدثت ل" المال"، عن علاقتها بالنجم احمد عز وتمنيها ان تشاركه فيلما سينمائيا ورأيها في الاعمال الدرامية والنجوم الشباب الذين ظهروا على الساحة الفنية بقوة.









تحدثت النجمة نجلاء بدر لـ"المال"، عن كونها تحاول التركيز الفترة القادمة في اختيار دور معين ومهم في الدراما التليفزيونية بعد نجاح ادوارها الفترة السابقة في مسلسل رمضان كريم و30 يوم مع النجم آسر ياسين.





وأضافت ان تعاونها الفترة الاخيرة مع المنتج احمد السبكي اضاف لرصيدها الفني كثيرا لانه منتج يفهم عمله جيدا ويعرف كيف يسوق المنتج الفني الذي يقدمه.



وأشارت إلى انها تتمنى تقديم فيلما سينمائيا هاما بعد تجربتها مع المخرج الكبير داوود عبد السيد في فيلم قدرات غير عادية الذي اثار ضجة كبيرة ، لافتة الى انها تتمنى تكرار التجربة معه الفترة القادمة.





وتابعت بدر قائلة ، شخصيتها في مسلسل 30 يوم كانت مركبة ومعقدة جدا ولفتت الانظار لها واثرت على نفسيتها نوعا ما اثناء تصوير مشاهد الشخصية الفترة الماضية ، وبرغم ذلك تعشق الادوار المركبة التي يوجد فيها بعد نفسي كبير .

ونوهت الى ان احداث مسلسل 30 يوم طويلة نوعا ما لذلك لم تستطيع المنتجة مها سليم تقديمه في فيلم سينمائي ، مضيفة ان النجم السوري باسل خياط قام بلتحضير لشخصية توفيق في المسلسل بشكل جديد مما جعل اداءه رائعا جدا وكان جزء كبير من نجاح العمل ، مؤكدة ان مكياج شخصية اقلقها وانعكس ذلك على المشاهدين لانها كانت شخصية مدمنة في المسلسل لذلك لايمكن ان تضع ميكاج.





ولفتت نجلاء الى ان تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز كان بطاقة تعارف جديدة لها مع الجمهور في مسلسل بين السرايات منذ سنتين وسعيدة بخروجه من محنته الاخيرة وعودته لفنه ومحبيه في الوسط الفني بأكمله.





وقالت إن الانتاج السينمائي أصبح ضئيل لكن هناك افلام رائعة الفترة السابقة حرصت على مشاهدتها مثل هروب اضطراري لاحمد السقا والخلية لااحمد عز ، مشيرة الى انها تهاجم دائما من الكثيرين بمجرد قولها كلمة حق في حق النجم احمد عز سواء فيما يخص نجاحه في فيلمه الاخير الخلية او اي شئ له علاقة به مؤكدة انها تربطها علاقة قوية منذ سنين بشقيقه مصطفى وعلاقتها بعز جيدة وتتمنى ان تتعاون معه فنيا في فيلم سينمائي الفترة المقبلة.





واستطردت أن الدراما المصرية تطورت السنين الاخيرة بسبب تواجد مخرجي ونجوم السينما المصرية في التلفزيون ، لافتة الى انها سعدت بوجود فيلم سينمائي مصري مثل هيبتا ايضا وعودة البطولة الجماعية في السينما ووجود مخرجين ونجوم للشباب في الاعمال السينمائية واجورهم ليست عالية لكن يحتاج الامر لدعاية وتسويق جيد ولم نعد نعلم الى اين توجه الدعاية للسوشيال ميديا ام القنوات الفضائية مع كثرتها لكن السوشيال ميديا هي النسبة الاكبر والاهم ويجب ان يجلس منتجي السينما معا ليضعون خارطة طريق للسينما الفترة القادمة.





وقالت أيضا إن هناك نجوم جديدة بدأوا يظهرون على الساحة الفنية بقوة مثل امينة خليل واحمد داوود ومحمد ممدوح وغيرهم.



