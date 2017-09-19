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طاقة
تاون جاس تدشن خدمة التعاقد الإلكترونى ببورسعيد
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:26 ص
الغاز الطبيعي
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الغاز الطبيعي
أمانى العزازى:
أطلقت شركة تاون جاس إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول، خدمة جديدة ببورسعيد تتيح التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحلات التجارية الكترونيا، أون لاين.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى التسهيل على سكان محافظة بورسعيد وبورفؤاد وخاصه كبار السن والمرضى للتقدم بطلبات توصيل الغاز الكترونيا عبر موقع شركة تاون جاس،
وذلك لأول مرة ببورسعيد بعد القاهرة الجديدة والاسماعيلية.
وأعلنت الشركة فى بيان لها عن تقديم حزمة من التيسييرات المالية تتضمن تقسيط قيمة تعاقد المواطنين على تركيب الغاز من سنة وحتى سبع سنوات وذلك وفقا لرغبة العميل.
يذكر أن شركة تاون جاس مسؤولة عن امداد الغاز الطبيعى للانشطة الصناعية والتجارية والمنازل كما تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعى، ونسبة توصيل الغاز للاغراض المنزليه بمساكن المحافظه تجاوز ٩٠٪ باستثناء بعض المساكن الخشبيه القديمه التى تقف الدواعى السلامه والصحه المهنيه دون استخدامها للغاز فيما بلغت نسبة التركيبات بمدينة بورفؤاد ٨٠٪.
شبكة الغاز
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