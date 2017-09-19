المال تختبر أول مكالمة على الشبكة الرابعة للمحمول‎

باقات المحمول

محمود جمال:



اختبرت "المال" اليوم الثلاثاء، شريحة محمول الشبكة الرابعة المملوكة للمصرية للاتصالات في إجراء مكالمه صوتية إلى شركه أورنج.



وبمجرد تركيب الخط الجديد في الهاتف ظهرت مباشرة اسم الشبكة الجديده te وقامت الشركة بإرسال مجموعة من sms تؤكد تفعيل الخط وإمكانية استخدامه لاي شبكة محمول أخرى أو أرضي بسعر 12 قرشا للدقيقة الواحدة.

ومن ابرز هذه الرسائل:



أهلاً بك في Telecomegypt، تم تشغيل خطك على نظام نظام الكارت لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب 111.

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تم شحن الرصيد بـ 4.54 جنيه, رصيدك الحالي 5.04 جنيه.