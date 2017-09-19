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استثمار
وزيرة الاستثمار: الشركات الأمريكية طلبت من الرئيس عقد مؤتمر عالمي
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 02:26 ص
سحر نصر لعمرو أديب 001
أخر الأخبار
سحر نصر لعمرو أديب 001
- نصر تكشف حقيقة إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
أحمد عاشور:
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الشركات طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع المشترك الذي ترأسه الرئيس في الولايات المتحدة بعقد مؤتمر عالمي للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته نصر مع الإعلامي عمرو أديب على هامش تواجدها في نيويورك ضمن الوفد الرسمي المصاحب للرئيس السيسي علي هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة.
وكشفت نصر أن الشركات طلبت بضرورة إبرام اتفاقية تجارة حرة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة حيث طلبوا من الرئيس بمناقشة الاتفاقية أثناء لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وأكدت نصر أن الاستثمارات الأمريكية ارتفعت خلال الفترة الماضية وتحسن مركز امريكا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المركز الثالث للمركز الثاني.
وتابعت نصر أن الرئيس السيسي طلب من شركة أوبر أن تتواجد في خدمات النقل الجماعي في جميع المحافظات، مضيفة أن الشركة الأمريكية من المقرر أن تضخ استثمارات جديدة خلال الثلاثة أشهر المقبل.
ولفتت نصر إلى أنها تتوقع أن ترتفع معدلات الاستثمارات الوافدة للسوق المحلية خاصة في ظل الاجتماعات المباشرة التي يعقدها الرئيس مع القطاع الخاص، مشيرة الى أن مصر ستتمكن من جذب مايقرب من 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري 2017/2018.
سحر نصر
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