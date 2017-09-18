أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 19 سبتمبر

سلوى عثمان:



يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بيان مصر في افتتاح أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، ويستعرض خلالها رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.





نشاط الرئيس





ويشارك الرئيس السيسي في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويلقى بيان مصر أمام القمة، والذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ، ويتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعيًا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام، ويشارك الرئيس كذلك في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة سعيًا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك .

البرلمان





يشارك وزراء السياحة ، والإسكان ، والتضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، الثلاثاء لمناقشة ما تم خلال موسم الحج للعام الحالي، ومن المقرر أن يشارك المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، في الاجتماع، للوقوف على الشكاوى الواردة بشأن تجاوزات موسم الحج، وعدم وفاء بعض الشركات بالتزاماتها تجاه الحجاج المصريين.





ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع لما تم إثارته مؤخرا بشأن بيع بعض النواب التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية، مقابل 50 ألف جنيه لكل تأشيرة.

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه من المنتظر أن تستقبل محافظة الإسماعيلية صباح غد الثلاثاء وفد أعضاء وممثلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة ، تأتى الزيارة فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة لعدد من محافظات الجمهورية خلال الإجازة البرلمانية، للوقوف على احتياجات المحافظة ومشكلات مواطنيها والمشروعات الجارية بها والتعرف على أهم المشروعات التنموية والخدمية ونماذج للتجارب الناجحة بالمحافظة كما يتضمن برنامج الزيارة القيام بجولة ميدانية بالمحافظة لزيارة وتفقد عددا من المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة .





حكومة





يزور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، محافظة البحيرة غدًا الثلاثاء، للمشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والذى يقام بمدينة رشيد ، وتبدأ مراسم الاحتفال بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، بإيقاد شعلة الاحتفال بميدان الحرية، ثم الاحتفال بمنطقة أبو مندور التى تم تطويرها مؤخرًا ، ويتضمن الاحتفال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة بمدينة رشيد.



