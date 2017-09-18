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اتصالات وتكنولوجيا
المال تجري أول تجربة لشراء خط محمول المصرية
الإثنين 18 سبتمبر 2017 10:53 م
المال تجري أول تجربة لشراء خط محمول المصرية
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المال تجري أول تجربة لشراء خط محمول المصرية
محمود جمال
أجرى محرر المال أول تجربة لشراء خط محمول المصرية للاتصالات عقب تحولها لمشغل خدمة متكامل ويحمل كود 0155
وقال موظف خدمة العملاء بسنترال أحمد عرابي بالمهندسين، إنه لتفعيل الخط يجب الاتصال برقم خدمة العملاء 111
وأوضح للمال أن المصرية تتيح لعملاء شبكات المحمول الثلاث الانتقال إلى شبكة المصرية بنفس الرقم، بشرط مرور عام على تاريخ شراء خط أي مشغل.
وأضاف أن الشركة توفر للعملاء كروت شحن بفئات تبدأ من 5 جنيهات، بجانب خدمة شحن الرصيد على الطاير، ويتم خصم 14% ضريبة من قيمة الرصيد، فإذا تم الشحن بـ5 جنيهات يحصل العميل على 4.5 جنيه.
المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات
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