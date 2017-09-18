المال تجري أول تجربة لشراء خط محمول المصرية‎

وأضاف أن الشركة توفر للعملاء كروت شحن بفئات تبدأ من 5 جنيهات، بجانب خدمة شحن الرصيد على الطاير، ويتم خصم 14% ضريبة من قيمة الرصيد، فإذا تم الشحن بـ5 جنيهات يحصل العميل على 4.5 جنيه.