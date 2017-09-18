هبط متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية التي يطرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية إلى 15.5% وذلك أدنى مستوى محقق منذ ما يزيد على عام.





كشف البنك المركزي عن تراجع متوسط عائد سندات الخزانة أجل 7 سنوات 1.192 نقطة مئوية ليسجل 15.5% كأدنى عائد منذ مارس 2016 وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة القيمة المطلوبة، وبلغ أدنى عائد 1.08 نقطة إلى 15.5 %، كما فقد أعلى عائد 1.25 نقطة إلى 15.5%.





وقدمت البنوك 2.4 مليار جنيه لتغطية العطاء عبر 24 طلبًا، فيما حصلت وزارة المالية على 3 عروض بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يزيد على 750 مليون جنيه من القيمة المطلوبة.





كما تراجع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات لأدنى مستوى منذ نهاية يونيو 2016، لينخفض 1.014 نقطة مئوية إلى 15.504%، وهبط أدنى عائد 0.9 نقطة إلى 15.5%، وتراجع أعلى عائد 1.06 نقطة إلى 15.54 %، وغطت البنوك العطاء 4.7 مرة قيمته.





وقدمت البنوك سيولة بواقع 4.6 مليار جنيه من خلال 74 طلبًا، فيما تلقت "المالية" 8 عروض فقط بقيمة 2.150 مليار جنيه بأكثر من 1.5 مليار القيمة المطلوبة.





وفسر طارق متولي، نائب العضو المنتدب لبنك بلوم- مصر، هبوط العائد باستمرار إقبال الأجانب للاستثمار في أدوات الدين، بما رفع حجم المعروض مقابل القيمة المطلوبة من جانب وزارة المالية، مشيرًا إلى أن استمرار دخول الأجانب في تلك الأدوات يعكس ارتفاع حجم ثقتهم في الاقتصاد بما قد يلقي بظلاله على الأنشطة الاقتصادية الأخرى.





وتابع: "رغم إطلاق مصطلح الأموال الساخنة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين فإنها تساهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام بصورة واضحة بأكثر من 1%".





وأشار إلى أن هذا الوفر في تكلفة الدين يعزز قدرة الدولة على الاستثمار في مشروعات اقتصادية ذات جدوى بما يرفع معدلات النمو ككل.





واتفق معه هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، فيما يتعلق بتأثير دخول الأجانب على خفض العائد، مشيرًا إلى صعوبة التكهن بخطواتهم المستقبلية وما إذا كان سيواصلون الاستثمار في تلك الأدوات ومن ثم خفض العائد.





ولفت إلى أن ذلك يتوقف على رؤيتهم لوضع الاقتصاد في الفترة المقبلة، لكنه أضاف أن دخول الأجانب يقلص خدمة الدين العام بصورة واضحة وعلاقة ذلك بحجم الأموال التي يمكن أن تستثمرها الدولة في مشروعات اقتصادية.



