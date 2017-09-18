المنامة تتهم قطر باحتجاز 16 بحرينيا

أمير قطر تميم

سي إن إن



قال خفر السواحل البحريني، اليوم الاثنين، إن السلطات القطرية قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز ثلاثة قوارب بحرينية على متنها 16 بحارا، وفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية على صفحتها الرسمية.



وقال العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، إنه "بهذا الاحتجاز ترتفع عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 قاربا بالإضافة إلى 20 بحارا،" منوها إلى "أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009."



وأكد قائد خفر السواحل على "ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وأن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين."