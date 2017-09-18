تاون جاس تدشن خدمة التعاقد الإلكتروني ببورسعيد

أطلقت شركة تاون جاس، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول، خدمة جديدة ببورسعيد تتيح التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحالّ التجارية إلكترونيًّا "أون لاين".





وتهدف الخدمة الجديدة للتسهيل على سكان محافظة بورسعيد وبورفؤاد، خاصة كبار السن والمرضى؛ وذلك للتقدم بطلبات توصيل الغاز إلكترونيًّا عبر موقع شركة تاون جاس. وذلك لأول مرة ببورسعيد بعد القاهرة الجديدة والإسماعيلية.





وأعلنت الشركة، فى بيان لها، عن تقديم حزمة من التيسيرات المالية تتضمن تقسيط قيمة تعاقد المواطنين على تركيب الغاز من سنة وحتى سبع سنوات، وفقًا لرغبة العميل.





يُذكر أن "تاون جاس" مسئولة عن إمداد الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية والتجارية والمنازل، كما تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعى.



