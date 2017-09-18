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سيـــاســة
القبض على رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية
الإثنين 18 سبتمبر 2017 09:30 م
حبس
أخر الأخبار
حبس
إيمان عوف
ألقت قوات الأمن، منذ دقائق، القبض على طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، ولم يتسن معرفة مكان احتجازه حتى كتابة هذه السطور.
تأتي تلك التحركات في إطار الحملة الأمنية التي تشنها قوات الأمن ضد قيادات النقابات المستقلة وعمال الضرائب الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام هيئة الضرائب للمطالبة بصرف الحافز، وهو ما أسفر عن اعتقال اثنين قررت النيابة، أمس، استمرار حبسهما على ذمة اتهامهما بتعطيل العمل والانضمام لجماعة محظورة.
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