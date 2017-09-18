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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية تطلق خدمات المحمول من مركز اتصالات متكامل
الإثنين 18 سبتمبر 2017 09:29 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
محمود جمال
افتتح المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، اليوم مركز خدمة عملاء أحمد عرابي، الذي يعد أول وأحدث مركز خدمة عملاء لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، والتي تشمل خدمات المحمول إلى جانب خدمات الإنترنت والتليفون الثابت، وذلك تحت شعار "إحنا منك"، جاء الافتتاح بمشاركة عدد من قيادات الشركة، وبحضور لفيف من السادة الإعلاميين.
تأتي هذه الخطوة في إطار إطلاق الشركة لخدمات المحمول كأول مشغل اتصالات متكامل في السوق المصرية، إذ سيكون هذا المركز واحدًا من مجموعة مميزة من مراكز خدمة العملاء ونقاط البيع المطورة التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الرئيسية لتكون أقرب لعملائها بشكل استباقي.
وصرح المهندس أحمد البحيري أن ما نشهده اليوم هو لحظة فارقة في تاريخ المصرية للاتصالات وهي لحظة تحولها إلى مقدم خدمات اتصالات متكاملة والانطلاق إلى آفاق جديدة تسمح لها بالمنافسة العادلة داخل السوق المصرية.
وأعرب البحيري عن حماس الشركة وجاهزيتها على كل المستويات لتقديم خدماتها في مجال المحمول، إذ تتطلع الشركة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها، ودعمهم بأفكار مبتكرة وجديدة ، مشيرا إلى أن منظومة خدمة العملاء قد شهدت عمليات تطوير فائقة، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وكذا تخصيص الرقم الموحد (111) للرد على كافة استفسارات العملاء، وتقديم عمليات الدعم الفني لكل الخدمات بما يضمن تقديم كل الخدمات بأسرع وقت ممكن.
المصرية للاتصالات
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