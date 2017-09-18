سعر خط محمول المصرية 15 جنيهًا.. و12 قرشًا للدقيقة‎

علمت المال أن سعر بيع خط محمول المصرية للاتصالات هو 15 جنيهًا، وسعر الدقيقة منها إلى الأرضي وجميع شبكات المحمول 12 قرشًا، وهو الأرخص بين المشغلين.



كما علمت المال أن الشركة المصرية للاتصالات تتيح للعميل حق شراء 10 خطوط محمول بأصل بطاقة الرقم القومي.

