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عقـــارات
3 شركات تسحب كراسات الشروط لأراض بأسوان الجديدة
الإثنين 18 سبتمبر 2017 07:57 م
أراضي إسكان اجتماعي 1
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أراضي 55
رضوى عبدالرازق:
قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن شركتي عمار للبناء "عبير عصام وشركاه"، وكاتوبة للاستثمار العقارى سحبا كراسة شروط قطعة الأرض المطروحة بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 24.18 فدان بنظام السعر المعلن.
وأضاف أن سعر المتر بتلك القطعة يبلغ 580 جنيها للمتر، وكان قد تم فتح باب التقدم للشركات الراغبة فى الحصول على تلك الأراضى فى 20 أغسطس الماضى بمقر هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه لم يتم موافاة الجهاز بالعروض المقدمة إلى الآن.
وأوضح أن القطعة تخصص لنشاط عمرانى متكامل تشمل وحدات سكنية وخدمية.
ولفت إلى أن القطعتين المطروحتين بنظام المظاريف المغلقة بالمدينة، والتى تبلغ مساحتها 26.13 و80 فدان قامت شركتان بسحب كراسات الشروط لهما، وهما كاتوبة للاستثمار العقارى وأون تايم للاستثمار العقارى، وتخصص الأولى لإقامة قرية سياحية، والثانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
ويتم فتح الباب أمام الشركات للتقدم بالعروض للقطع المطروحة بأجهزة المدن غدا الثلاثاء.
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