هل الوكالات الصينية ملاذ الموزعين لتعزيز الأرباح؟

الوكالات الصينية

· خالد سعد: التوكيل ملزم بسحب حصة سنوية من مصانع الشركة الأم

· IFG: لا أرباح قبل 3 سنوات.. و"زوتي" مختلفة عن العلامات الصينية الأخرى

· سمير علام: الوكالة أكثر ربحية من التوزيع



أحمد شوقي



شهدت الفترة الماضية الإعلان عن الاستحواذ على وكالة العديد من العلامات الصينية في السوق المحلية من خلال عدد من الموزعين مثل فاو وهايما وزوتي وهاوتاي، كما سبق واستحوذت المجموعة العربية للتجارة "القصراوي" على جاك وبايك سينوفا؛ لتضاف هذه العلامات إلى قائمة السيارات الصينية المتداولة محليًا سواء عبر الوكلاء أو الموزعين.



فهل تعتبر الوكالات الصينية بوابة الموزعين لتعزيز الأرباح بدلًا من العمل شمن شبكات التوزيع التابعة للوكلاء الآخرين؟



يقول خالد سعد، المدير العام لشركة بريليانس البافارية للسيارات، إن نشاط التوزيع أفضل بالنسبة لشركات السيارات من الاستحواذ على توكيلات جديدة؛ لأن الوكيل ملزم باتفاقات يتم إبرامها مع الشركات الأم لاستيراد كميات معينة من السيارات بشكل سنوي، بغض النظر عن مستوى الطلب في السوق المحلية أو تقلبات أسعار الصرف أو مستوى الإقبال على طرازات العلامة التجارية، فضلًا عن القرارات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتمويل أو فتح الاعتمادات المستندية أو الضرائب أو الجمارك.



ولفت إلى أن الوكيل يتحمل أعباءً أخرى تتعلق بافتتاح شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار اللازمة، فضلًا عن تكاليف العمالة سواء في صالات العرض أو مراكز الخدمة أو الإداريين وتمويل برامج التدريب وتطوير قدرات العاملين في الشركة.



وأوضح أن الموزع في المقابل تكون لديه حرية الاختيار فيما يتعلق بالوكيل الذي سيعمل معه والطرازات التي يرغب في شرائها والكميات التي يمكنه تسويقها، بالإضافة إلى أنه لا يكون ملزمًا بافتتاح مراكز لخدمات ما بعد البيع إلا إذا نص الاتفاق بينه وبين الوكيل على خلاف ذلك.



وأشار إلى أنه في حالة مواجهة الموزع مشكلات مع الوكيل فيمكنه بسهولة التعاقد مع وكلاء آخرين، ومن ثم ضمان استمرار نشاط شركته وعدم مواجهة عقبات كبيرة تماثل تلك التي قد يواجهها الوكيل مع الشركة الأم.



ويتفق معه محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب التي استحوذت مؤخرًا على وكالة زوتي الصينية، قائلًا: إن الدافع وراء الاستحواذ على الشركة ليس مجرد تحقيق الأرباح؛ لأن التوكيل الجديد يحمل الشركة تكاليف الاستثمارات في قطاعات مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى الالتزام مع الشركة الأم بسحب حصة معينة من السيارات سنويًا، وتحمل أعباء الدعاية والإعلان عن العلامة الجديدة لخلق سوق لها محليًا.



ولفت إلى أن العمل بهذا المنطق سيؤدي إلى عدم تحقيق أرباح قبل 3 سنوات على الأقل من طرح العلامة التجارية.



وأشار إلى أن طرح زوتي محليًا لا يشبه التوكيلات التي تستورد كميات محدودة من إحدى العلامات الصينية منخفضة الجودة قم تقوم بتسويقها دون مراكز خدمة أو الاهتمام بحقوق العملاء بغرض تحقيق ربحية سريعًا ثم الانسحاب من السوق.



وأضاف أن زوتي تعتبر من أفضل العلامات التجارية الصينية فيما يتعلق بمعايير الكفاءة والجودة والأمن والسلامة حيث تنافس بقوة كبرى العلامات التجارية في العالم كما أنها متعاقدة مع موردين لعلامات تجارية فاخرة مثل أودي.



في المقابل يقول سمير علام نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل إنه في حالة توفر القدرة المالية للشركة فإن الاستحواذ على وكالة جديدة يكون أفضل من حيث مستوى الربحية المتوقعة لأن ذلك يتطلب ضخ استثمارات ضخمة جدا لإقامة شبكة من صالات العرض للوصول إلى العملاء في مختلف الأماكن لضمان مستوى معين من المبيعات سنويًا كحد أدنى من خلال إقامة مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار.



وأشار إلى أن مراكز الخدمة تتطلب مبالغ ضخمة لتمويلها من حيث الإنشاء والتجهيز واختيار المواقع المناسبة وتوفير المواد والخدمات التي يحتاج إليها العملاء.



وأضاف أنه في حالة ضعف القدرات المالية يكون التوزيع هو النشاط الأنسب للشركة لأنه يتعاقد مع وكيل العلامة التجارية الرائجة في السوق دون الالتزام بحد أدنى من السيارات بما يسمح له بالتكيف مع ظروف السوق كما أنه غير ملتزم بإقامة مراكز للصيانة أو توفير قطع الغيار أو ضمان السيارة لأن الوكيل هو الضامن لها.



وأشار إلى أن الوكالة أكثر ربحية من التوزيع لأن المكسب الأكثر لا يتأتى من بيع السيارة وإنما من خدمات ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة كفيلة بمضاعفة أرباح الشركة أكثر من مرة مقارنة بأنشطة التوزيع.