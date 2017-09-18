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عقـــارات
طرح 10 محال تجارية بأسوان الجديدة
الإثنين 18 سبتمبر 2017 07:37 م
أسوان الجديدة
أخر الأخبار
أسوان الجديدة
تسليم 4020 وحدة إسكان اجتماعى نهاية العام
رضوى عبد الرازق
قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز يعتزم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4020 وحدة إسكان اجتماعى بنهاية 2017.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًّا تنفيذ 34 عمارة إسكان اجتماعى، بإجمالى 680 وحدة سكنية.
ولفت إلى أنه تم طرح 10 محالّ تجارية بمساحات من 14 إلى 101 متر، وسيتم عقد المزاد فى 4 أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المحال تقع بمختلف المناطق السكنية بالمدينة، وتشمل مختلف الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.
وذكر أنه جارٍ حصر الوحدات التجارية والإدارية الجاهزة؛ تمهيدًا لطرح مزاد جديد خلال الشهرين المقبلين.
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