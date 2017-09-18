طرح 10 محال تجارية بأسوان الجديدة

تسليم 4020 وحدة إسكان اجتماعى نهاية العام





رضوى عبد الرازق

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز يعتزم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4020 وحدة إسكان اجتماعى بنهاية 2017.





وأشار إلى أنه جارٍ حاليًّا تنفيذ 34 عمارة إسكان اجتماعى، بإجمالى 680 وحدة سكنية.





ولفت إلى أنه تم طرح 10 محالّ تجارية بمساحات من 14 إلى 101 متر، وسيتم عقد المزاد فى 4 أكتوبر المقبل.





وأوضح أن المحال تقع بمختلف المناطق السكنية بالمدينة، وتشمل مختلف الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.



