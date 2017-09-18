الكحكي : العادات التقليدية لإزالة الشعر غير مدعومة طبيًّا

عقدت شركة براون الشرق الوسط، أمس الأحد، أكبر ملتقى للصحة والجمال في مصر، بحضور نخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من ذوي الخبرة في مجالات العناية بالجمال والبشرة، على رأسهم الدكتورة حنان الكحكي أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور جورج زاهر استشارى جراحة التجميل بجامعة القاهرة، فضلًا عن الإعلامية سالى عبد السلام التي أدارت نقاشات الملتقى.





استعرض الخبراء فوائد وأضرار مختلف طرق نزع الشعر التقليدية، ومدى تأثير تلك الطرق على السيدات، خصوصًا أنها "خرافات غير مدعومة طبيًّا"– على حد قولهم.





من جانبهم ألقى الأطباء الضوء، خلال الملتقى، على أن إزالة الشعر بماكينة سيلك أبيل 9 هي طريقة آمنة وملائمة للحصول على بشرة ناعمة وصحية، كما أكدوا أهمية التقشير باستخدام مجموعة Skin Spa التي تأتي مع جهاز سيلك أبيل 9، إلى جانب عمل ترطيب للبشرة؛ للحصول على أكثر النتائج نعومة.





أكدت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل كلية الطب جامعة عين شمس، ضرورة توقف السيدات عن ممارسة العادات التقليدية للعناية بالجمال، ما دامت مبنية على "خرافات" غير مدعومة طبيًّا– على حد وصفها، ونصحت السيدات أن يبدأن استخدام منتجات الجمال التكنولوجية.





وقالت: "تضرر العديد من أجيال السيدات في مصر بخرافات العناية بالبشرة دون معرفة بمخاطر وأضرار تلك الطرق"، مطالبة الفتيات اللاتي يستمعن إلى نصائح أمهاتهن وجداتهن أن يستوعبن أفضل المنتجات الحديثة للعناية بجمالهن، والتي تم تطويرها وإنتاجها بعد سنوات من البحث.





وشددت على أهمية التركيز على مزايا إزالة شعر الوجه باستخدام ماكينة براون فيس سبا، حيث إنها تشبه طريقة النزع بالملقاط الذي ينزع الشعر من جذوره، ومن ثم يستمر لمدة 4 أسابيع حتى ينمو مرة أخرى، مما يجعله فعالًا، خاصةً في حالات الشعر السميك.





وأكدت حنان الكحكي أهمية التقشير قبل عملية نزع الشعر، مضيفة أن السيدات يحتجن إلى التقشير بشكل مستمر من أجل التخلص من حب الشباب وطبقات خلايا الجِلد الميتة من ناحية، وتحقيق نسبة امتصاص أعلى للمرطبات من ناحية أخرى.





وأوضحت أن التكنولوجيا الجديدة لطرق إزالة الشعر للسيدات تمنح الثقة فى اختيارات العناية بالجمال الخاصة بهن، كما تحقق لهن الرفاهية بتكلفة أقل، مثل ماكينة سيلك أبيل 9 لنزع الشعر والتي تعمل بقوة 20 ألف شدة للشعر في الدقيقة، الأمر الذي يجعلها أسرع بمراحل من الملقاط اليدوي.





من ناحية أخرى أشار الدكتور جورج زاهر، استشاري جراحة التجميل بجامعة القاهرة، إلى أن التركيز أصبح الآن على محاربة أعراض التقدم فى العمر على البشرة، قائلًا "تظن الفتاة المصرية، اليوم، أن بشرتها سوف يحدث لها تقدم في العمر وظهور التجاعيد مثلما تغيرت بشرة والدتها"، مؤكدًا أنها من أكثر المعلومات الخاطئة المنتشرة بين السيدات.





وأوضح زاهر أن العادات اليومية تحدث تأثيرًا كبيرًا على البشرة، مقارنة بالجينات الوراثية، منوهًا بأن أبرز تلك العادات هو عدم حصول السيدة على قسط كاف من النوم أو التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر دون حماية، فهذه العادات سوف تؤدي إلى ظهور علامات تقدم البشرة بمعدل مختلف عن معدل تقدم بشرة والدتها فى العمر.





وبنهاية الملتقى حدد الخبراء والمختصون عدة توصيات، أهمها أفضلية منتجات الجمال والعناية بالبشرة للسيدات عن الطرق التقليدية المعهودة، خاصة في فصل الصيف الذي تحرص فيه المرأة على الحفاظ على بشرة مشرقة، كما أكدت التوصيات أهمية التقدم التكنولوجي للعناية بالجمال بشكل صحي وفعال، لافتين إلى تراجع الطرق التقليدية للعناية بالجمال، لتتصدر منتجات وأجهزة العناية الحديثة المقدمة، خاصةً مع تطور التكنولوجيا التي ساعدت ملايين السيدات على النظر خارج النطاق الضيق للطرق التقليدية، ولا سيما في مجال التجميل.



