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سيـــاســة
التنكيل بعمال غزل المحلة عقابا على الإضراب
الإثنين 18 سبتمبر 2017 07:20 م
عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج
أخر الأخبار
عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج
إيمان عوف
قال ناجي حيدر، القيادي العمالي بشركة مصر لغزل المحلة، إن إدارة الشركة أرسلت إنذار فصل لأحد العمال المحالين للتحقيق، والذين صدر ضدهم قرار من الإدارة القانونية بمنعهم من دخول المصنع، على خلفية اتهامهم بالإضراب عن العمل، وتحريض العمال على الإضراب، ووقف عجلة الإنتاج.
وأضاف حيدر إلى أن هناك محاولات لإرهاب العمال من قبل المسئولين لإجبارهم على قبول الأمر الواقع، وعدم المطالبة بأي حقوق لهم مهما كانت الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
يشار إلى أن 6 من عمال المحلة قد تم تحويلهم للتحقيق بقرار من الشئون القانونية لغزل المحلة، ومن المقرر التحقيق معهم بتهمة الدعوة للإضراب.
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