أسعار باقات إنترنت محمول المصرية للاتصالات​‎

تنفرد بوابة المال بالكشف عن أسعار باقات إنترنت المحمول التي تعتزم الشركة المصرية للاتصالات تقديمها للعملاء بعد إطلاقها خدمات المحمول، اليوم، والتحول لمشغل متكامل.