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اتصالات وتكنولوجيا
أسعار باقات إنترنت محمول المصرية للاتصالات
الإثنين 18 سبتمبر 2017 07:00 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
سمية كمال
تنفرد بوابة المال بالكشف عن أسعار باقات إنترنت المحمول التي تعتزم الشركة المصرية للاتصالات تقديمها للعملاء بعد إطلاقها خدمات المحمول، اليوم، والتحول لمشغل متكامل.
المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات
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