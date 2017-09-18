المصرية للاتصالات تجرى أول مكالمة محمول بعد ساعتين

المال– خاص:

تجرى الشركة المصرية للاتصالات أول مكالمة للمحمول اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء من خلال كود 0155 بالتزامن مع حفل إطلاق شبكة الرابعة للمحمول تحت اسم we.

يذكر أن المال انفردت اليوم على لسان المهندس أحمد البحيرى التنفيذى والعضو المنتدب للشركة بالكشف عن استعدادات الشركة النهائية لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، ومنها تطوير وتحديث منظومة خدمة العملاء من خلال توظيف أفضل الخبرات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية بإدارات المبيعات والشئون التجارية للتعامل مع خدمات المحمول الجديدة.

وأوضح البحيرى فى تصريحات لـ"المال" أن الشركة قامت أيضا بتعديل هيكل إدارة الشئون التجارية مما يعزز الاستفادة من دور قطاع المبيعات الإقليمية فى خدمة العميل المصرى، كما تم أيضا وضع مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة الخدمة يوميا من خلال أنظمة إلكترونية، واستطلاعات رأى دورية تتم بواسطة شركات بحوث تسويقية متخصصة.