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نقل وملاحة
تغيير مواعيد رحلة مصر للطيران لنيويورك بسبب سوء الأحوال الجوية
الإثنين 18 سبتمبر 2017 05:47 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
دعاء محمود
قررت شركة مصر للطيران أن تقلع رحلتها رقم 985 المتجهة من القاهرة إلى نيويورك مبكرًا ساعة ونصف الساعة عن موعدها لتقلع فى تمام الساعة 8:00 من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 19سبتمبر الحالي من مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى بدلًا من الساعة 9:35 صباحًا؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار جون كيندي بنيويورك.
وتهيب الشركة بمسافريها على الرحلة ضرورة التواجد بالمطار فى تمام الساعة 5:00 فجر غدًا الثلاثاء أى قبل إقلاع الرحلة بثلاث ساعات.
مصر للطيران
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