تغيير مواعيد رحلة مصر للطيران لنيويورك بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت شركة مصر للطيران أن تقلع رحلتها رقم 985 المتجهة من القاهرة إلى نيويورك مبكرًا ساعة ونصف الساعة عن موعدها لتقلع فى تمام الساعة 8:00 من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 19سبتمبر الحالي من مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى بدلًا من الساعة 9:35 صباحًا؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار جون كيندي بنيويورك.



