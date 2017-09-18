WE .. اسم شبكة محمول المصرية للاتصالات‎

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات



المال – خاص



كشفت قيادات المصرية للاتصالات، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع "فيس بوك"، النقاب عن الشعار الجديد للشركة بمناسبة تقديمها خدمات المحمول، والتحول إلى مشغل خدمات اتصالات متكامل، تحت عنوان "..telecom egypt WE".



وقال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "أود أن أشارككم جمعيا هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ شركتنا، تلك اللحظة التى نشهد فيها تحول حلمنا الذى طال انتظاره إلى حقيقة وواقع مملوس".



كما نشر محمد شمروخ، نائب الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للشئون المالية، عبر صفحته على "فيس بوك" منذ قليل: "لقد وعدنا... لقد قمنا بذلك... لقد فعلناها".



ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن، هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا 4G.



لمشاهدة حملة الشركة الإعلانية عبر الرابط التالي:



https://www.youtube.com/watch?v=HVDjjWg7L1o

