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سيـــاســة
تأجيل محاكمة خالد علي لهذا السبب!
الإثنين 18 سبتمبر 2017 04:49 م
خالد علي
أخر الأخبار
خالد علي
إيمان عوف
قال حزب العيش والحرية تحت التأسيس إن محكمة جنح الدقي قررت تأجيل محاكمة خالد علي للإثنين المقبل، لاستدعاء اللجنة الفنية التي أعدت التقرير الخاص بالفيديو الذي قدمه مقيم الدعور باعتباره قرينة ضد على.
وقالت المحكمة في قرارها إن اللجنة الفنية قامت بعملها دون حلف اليمين ومن دون تحديد مؤهلاتها المهنية.
وتم في جلسة اليوم حضور الضابط المسئول عن إعداد التحريات وسؤاله، الأمر الذي سبب خلافا بين المحامين الحاضرين عن خالد على وهيئة المحكمة، إذ فوجئ المحامون بدخول الضابط لهيئة المحكمة وشرب القهوة معهم قبل الجلسة، ما أثار اعتراضات هيئة الدفاع.
وكانت نيابة الدقي قد أمرت بإخلاء سبيل خالد علي بكفالة ألف جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذي أكد ظهوره في الفيديوهات المرفقة ببلاغ الاتهام، يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام.
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