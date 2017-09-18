وزير النقل يدشن مشروعين بميناء الإسكندرية غدا

تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد



محطة للصب السائل وجراج متعدد الطوابق



السيد فؤاد:



يضع وزير النقل، د.هشام عرفات، غدا، حجر الأساس لمشروعين تابعين لهيئة ميناء الإسكندرية، الأول بميناء الدخيلة، والثانى بالإسكندرية بتكلفة تصل إلى 635 مليون جنيه.



وقالت مصادر إن المشروع الأول عبارة عن محطة لتداول الصب السائل بميناء الدخيلة، مع شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب"، التابعة لقطاع البترول، والتي تعمل بالميناء منذ سنوات.



وتعتبر هيئة ميناء الإسكندرية أن المشروع يعد الأضخم من نوعه في نشاط الصب السائل بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد أن تم طرحه في مزايدة عالمية بين الشركات المتخصصة، ولم تتقدم أي شركة بالقيمة التقديرية التي وضعتها هيئة الميناء، رغم أنه تم طرح المشروع في المرة الأولى بناء على رغبة تلك الشركات العاملة في هذا النشاط.



وأكدت المصادر أن المشروع يعد من المشروعات التي تدخل بها هيئة الميناء كشريك أساسي، مع شركة ميدتاب، التي تتبع وزارة البترول، موضحة أن هناك كميات كبيرة من البضائع السائلة يتم دخولها لميناءي الإسكندرية والدخيلة، ولا يوجد مشروعات تستوعب تلك الكميات.



وحسب الاتفاق بين الجانبين، فمن المقرر أن تضخ هيئة الميناء بالمشروع قرابة 150 مليون جنيه، علاوة على ضخ شركة ميدتاب 200 مليون جنيه.



وذكرت المصادر أنه تم اختيار شركة ميدتاب، كونها إحدى شركات وزارة البترول من ناحية، علاوة على كونها تمتلك مشروعا بالميناء في نفس النشاط، وهو عبارة عن رصيف بحرى بميناء الدخيلة الذى يعمل بنظام (B.O.T)، وذلك بهدف تصدير الفحم والمنتجات البترولية عالية الجودة من معمل ميدور إلى الخارج، ويصل طول الرصيف إلى 435 مترا وعرض 40 مترا، ويستقبل سفنًا بحمولات تصل إلى 50 ألف طن لتصدير المنتجات البترولية، بحمولات تصل إلى 25000 طن للفحم البترولى، الذى يعتبر منتجا ثانويًا من عملية التكرير.



يسهم في رأسمال شركة ميدتاب كل من بتروجيت بنسبة %40,47، وإنبي بـ%19,06، والمصرية للمشروعات الاستثمارية بـ%15,63، والبنك الأهلي المصري بنسبة %14,84، وبنك مصر بنسبة %10.



ودخلت إلى هيئة ميناء الإسكندرية 666 سفينة للصب السائل خلال عام 2016، بينما كانت في 2015 تصل إلى 593 سفينة، وتستقبل هيئة الميناء 4.3 مليون طن، ومن المتوقع أن تزيد إلى 6 ملايين خلال الفترة المقبلة، بينما تستقبل ميناء الدخيلة 3.5 مليون طن صب سائل سنويا عبر 5 أرصفة تبدأ من 92 / 2.



كما يقوم وزير النقل بوضع حجر الأساس للمشروع الثاني وهو الجراج متعدد الطوابق والذي تم توقيعه مع شركة النيل العامة" التابعة لوزارة النقل "، بتكلفة 260 مليون جنيه، ليتم تنفيذه عبر تلك الشركة بالإسناد المباشر، بعد موافقة مجلس الوزراء.



كان قد تم طرح المشروع على المستثمرين ولم تقم أي شركة بالتقدم له رسميا، بما دفع هيئة الميناء لأن تقوم بتنفيذه، ولم تحسم الهيئة حتى الآن تشغيل المشروع إما ذاتيا أو طرحه على المستثمرين للتشغيل.



ومن المقرر أن يتم إنشاء الجراج بواقع 4 طوابق بميناء الإسكندرية لاستيعاب سيارات التخزين الجمركى، والشاغلة والموجودة على ثلاث أرصفة حاليا داخل الميناء، بجانب سيارات المول التجارى المنشأ بمحطة الركاب البحرية، بحيث يتم استخدام أرصفة الميناء المستخدمة حاليا لانتظار سيارات التخزين الجمركى فى تنفيذ مشروع استثمارية لصالح هيئة الميناء.



وسيعمل الجراج بطاقة 2800 سيارة، وسيكون آخر طابقين منه مفتوحين مع محطة الركاب البحرية لاستخدامها ساحات انتظار لرواد محطة الركاب البحرية والمترددين على المول التجارى، وسيجرى تنفيذ المشروع خلال عام ونصف بتكلفة إجمالية تصل إلى 285 مليون جنيه، يجرى توفيرها ذاتيا من موازنة هيئة الميناء.



ولفتت المصادر إلى أن برنامج الوزير سيشمل زيارة تنفيذ الوصلتين التي تربطان مينائي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تصل الى 700 مليون جنيه، حيث انتهت اعمال وصلة الدخيلة بنسبة 98% ، بينما لم يتم تنفيذ وصلة ميناء الإسكندرية سوى بنسبة 35% .

