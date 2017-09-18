سي آي كابيتال تستعد لاقتحام نشاط التخصيم

حازم بدران



مصطفى طلعت:



أكد حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "سي آي كابيتال" القابضة، أن فرص استحواذ شركته على كيانات بالقطاع المالي قائمة، وأن المجموعة تتخذ سياسة توسعية، في جميع الأنشطة المالية، إذ تم التوسع بنشاط التأجير التمويلي، ومن المقرر اقتحام نشاط التخصيم قريباً.



وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر "اليورمني"، إلى أن المجموعة سجلت نمواُ قدره 30% أخر 3 سنوات، متوقعا أن يبلغ إجمالي إيراداتها 1.5 مليار جنيه، وأرباح تفوق 200 مليون جنيه، بنهاية العام الحالي.



ولفت إلى أن شركته تخطط للوصول بحجم عقود التأجير التمويلي إلى أكثر من 2 مليار جنيه، بنهاية العام الحالي، موضحاً أن أصول المجموعة بلغت 5.5 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي حوالي 25%.



وأوضح أن نشاط بنوك الاستثمار في مصر نشاط واعد، مع انخفاض سعر العملة ما شجع على الاستثمار في القطاعات المالية، والأسهم، بالإضافة إلى زيادة عدد صفقات الاستحواذ على كيانات قائمة بالسوق المحلية.



وأكد أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، إذ ارتفع حجم الصادات بنحو 20% منذ بداية العام، بالإضافة إلى عودة نشاط السياحية، ونمو معدلات تحويلات المصريين بالخارج، ومن المقرر أن ترتفع معدلات الاستثمار طويلة الأجل خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن نشاط بنوك الاستثمار الذي يضم الاستشارات المالية والسمسرة وإدارة الأصول، يستحوذ على 50% من إجمالي أنشطة المجموعة.

