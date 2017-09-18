كاسبرسكى تطلق شبكة أمنية جديدة

كاسبرسكى



المال – خاص :



طرحت شركة كاسبيرسكي لاب للحلول الأمنية، شبكة Kaspersky Private Security Network ، التى تتيح للشركات تعزيز سرعة اكتشاف التهديدات في ضوء إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات استخبارية عالمية عن التهديدات، ويتيح المعلومات 80 مليون جهاز استشعار، وذلك دون مشاركة الأخرين خارج شبكتها المؤسسية أية بيانات.



كما توفر أيضا خيارات تخصيص إضافية تلبيةً لمتطلبات العملاء من المؤسسات، ويمكّن هذا الحل الشركات من تعزيز قدراتها الاستخبارية الأمنية، عن طريق إضافة قوائم مخصصة من عناوين الويب، وتصنيفات سعة الملفات من مصادر داخلية وموردين مستقلين، إلى الشبكة الجديدة.

