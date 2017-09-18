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عقـــارات
7. 3 مليار جنيه استثمارات المنيا الجديدة
الإثنين 18 سبتمبر 2017 03:07 م
مدبولى 8888
أخر الأخبار
مدبولى 8888
بدور إبراهيم:
قدم المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عرضاً بالمشروعات المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التفقدية للمدينة.
وقال "وهبة" : بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالي 3 مليارات و735 مليون جنيه، موزعة كالتالي : (مليار و615 مليون جنيه في قطاع الإسكان، 265 مليونا في قطاع مباني الخدمات، 384 مليونا في مياه الشرب، 45 مليونا في الزراعة، 318 مليونا في الصرف الصحي، 470 مليونا في الكهرباء، و638 مليونا في الطرق والاتصالات)، ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة 45 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل إلى 648 ألف نسمة عند اكتمال نمو المدينة، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية الطموح للعام المالي (2016/2017 ) بلغت 642.9 مليون جنيه.
وأضاف: في قطاع الإسكان، يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة 30722 ، و تم طرح 3618 قطعة أرض سكنية بالقرعات العلنية في الفترة من 2006 وحتى 2016، وبلغ عدد المتقدمين 10556 حاجزاً، وتم تخصيص قطع أراضٍ بمساحة 114.4 فدان بنظام المظاريف المغلقة، في الفترة من 2007 وحتى عام 2016، بأنشطة مختلفة (تجاري – تعليم جامعي – مجمع تجاري – محطة بنزين – إسكان طلبة – سكني تجاري – مدرسة خاصة – إداري – تجاري – مركز إنقاذ سيارات – معرض تجاري – حضانة – مدرسة متعددة المراحل – مجمع مطاعم سياحي – نادٍ رياضي اجتماعي – مجمع مدارس – حرفي – صناعي – مخازن – 2 مجمع عمراني متكامل).
و تفقد وزير الإسكان مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 336 وحدة سكنية بالمشروع، والوحدات فى مرحلة التشطيب.
مصطفى مدبولى
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