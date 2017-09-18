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بورصة وشركات
البورصة تطلق أول مؤتمراتها الترويجية بأسيوط
الإثنين 18 سبتمبر 2017 02:55 م
محسن عادل المال جى تى ام
أخر الأخبار
محسن عادل المال جى تى ام
أحمد علي:
تعتزم البورصة المصرية إطلاق أول مؤتمراتها الترويجية محليًا يوم 26 سبتمبر الجاري، إذ ستجتمع مع جمعية رجال أعمال ومستثمري أسيوط، لتوضيح مزايا الطرح والقيد بالبورصة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن الإدارة الجديدة، تستهدف توضيح المزايا والعوائد الإيجابية من التواجد بالبورصة على رجال الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الناجحة للسوق.
وأضاف - في تصريحات خاصة لـ " المال " - أن الاجتماع الأول مع مستثمري ورجال أعمال محافظة أسيوط، سيتبعه مؤتمران آخران، أحدهما بمحافظة المنصورة و الآخر بالسويس - سيُحدد مواعيدهم لاحقًا -.
وأكد أن البورصة لن تكتفي بالترويج المحلي فقط، إذ ستقوم بواجبها في الترويج الخارجي، في إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي بزيادة عمق السوق و زيادة حجم التداولات بها.
البورصة المصرية
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