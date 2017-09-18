وزير المالية: نظام ضريبى مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة

عمرو الجارحى بمؤتمر يورو منى 2017

هاجر عمران



قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة تعمل على صياغة نظام ضريبى مبسط وميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة لا يحتوى على المتطلبات الكثيرة التى تقوم بها الشركات الكبرى.



وتوقع الجارحى خلال كلمته بالجلسة التى أدارها ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى منذ قليل أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جيدة، خاصة أن الاقتصاد المحلى متنوع وبدافع من الاصلاحات التشريعية التى اتخذتها الدولة.



وأكد أن الوزارة تضع خفض عجز الموازنة من بين اهم اولوياتها العام المقبل وهو ما سينعكس ايجابيا على كل القطاعات وسيخفض الدعم الا أنه أكد أن تحقيق كل اهداف الاصلاح تستغرق وقتا طويلا.







