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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: نظام ضريبى مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة
الإثنين 18 سبتمبر 2017 02:44 م
عمرو الجارحى بمؤتمر يورو منى 2017
أخر الأخبار
عمرو الجارحى بمؤتمر يورو منى 2017
هاجر عمران
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة تعمل على صياغة نظام ضريبى مبسط وميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة لا يحتوى على المتطلبات الكثيرة التى تقوم بها الشركات الكبرى.
وتوقع الجارحى خلال كلمته بالجلسة التى أدارها ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى منذ قليل أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جيدة، خاصة أن الاقتصاد المحلى متنوع وبدافع من الاصلاحات التشريعية التى اتخذتها الدولة.
وأكد أن الوزارة تضع خفض عجز الموازنة من بين اهم اولوياتها العام المقبل وهو ما سينعكس ايجابيا على كل القطاعات وسيخفض الدعم الا أنه أكد أن تحقيق كل اهداف الاصلاح تستغرق وقتا طويلا.
وزارة المالية
الشركات الصغيرة والمتوسطة
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