المالية والصناعية تبحث عن آليات تمويل مشروعات التطوير

الشركة المالية والصناعية

رجب عزالدين:



قالت شركة المالية والصناعية المصرية إنها تبحث عن آليات تمويل لعدد من مشروعاتها وعلى رأسها إحلال وتجديد وحدة انتاج حامض الكبريتيك بمصنع الشركة بمحافظة أسيوط.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " نسعى أيضا إلى تدشين خطى انتاج أحدهما للسماد المحبب والآخر لسلفات البوتاسيوم ومن المتوقع تمويل ذلك من خلال الحصول على قروض بنكية إضافة إلى حصيلة الصادرات.



وتابع البيان تواصلنا بالفعل مع عدد من البنوك المحلية لتلبية احتياجاتها من التمويلات كما حصلت الشركة على الموافقة النهائية من وزارة البيئة والجهات المختصلة بغرض إحلال وحدة حامض الكبرتيك بأسيوط بعد تقادمها منذ سنوات.



وقالت الشركة إن الغرض من ذلك المشروع هو تحويل الكبريت الخام إلى سائل بغرض استخدامه في إنتاج السماد بطاقة إنتاجية 275 طنا في اليوم الواحد، وتلقت الشركة ثلاثة عروض من شركات عالمية متخصصة لتنفيذ المشروع، على أن يتم الإنتهاء منه خلال عام منذ بداية تدشين الأعمال.