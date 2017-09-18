الشامي يعرب عن سعادته بالوصول للقلعة الحمراء

خالد الشامي

على المصرى



وصل السورى عبدالله الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم مؤخرا لصفوف القلعة الحمراء، وصل إلى مقر النادي في الجزيرة، بعد انتهاء إجراءات دخوله القاهرة، ليبدأ مشواره مع الفريق بعد التعاقد معه بداية من الموسم الجديد.



وحضر الشامي إلى مقر النادي، برفقة الدكتور عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات، وارتدى اللاعب قميص الفريق رسميًا، ومن المنتظر أن ينتظم المدافع السوري في تدريبات الفريق الجماعية خلال الساعات القادمة؛ لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق بمسابقة الدوري.



من جانبه، أعرب اللاعب السوري، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص الأهلي، مؤكدا أن اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب في الوطن العربي، وقال إن قميص الأهلي مسئولية كبيرة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني للأهلي وجماهير الفريق.



وأوضح المدافع السوري، أن مفاوضات مع الأهلي بدأت عبر وكيله الذي تلقى عرضا باللعب للمارد الأحمر، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة تمت بعد ذلك مع الدكتور عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي، الذي حضر إلى لبنان من أجل إتمام الصفقة.



وأضاف الشامي، أنه لولا سفر سراج إلى لبنان لإتمام الصفقة، ما كان أصبح لاعبا في الأهلي، خصوصا أن فترة القيد كانت في نهايتها، وكان لابد من حسم الأمور بشكل سريع، بعدما وقع عقدًا مع فريق الصفا اللبناني، لكن فور تلقيه عرض الأهلي وافق عليه، واعتذر لمسئولي النادى اللبنانى، وأنهى تعاقده معهم بكل احترام، مشددا على أن طلب الأهلي لا يمكن رفضه في أي وقت.



وكشف اللاعب السوري عن تلقيه أكثر من عرض من جانب أندية مصرية، إلا أنه فضل الأهلي على كافة العروض الأخرى؛ نظرا لشعبية النادي وحجمه في الوطن العربي وإفريقيا، وأردف أن هدفه مع الأهلي هو أن يصبح من أحد أهم نجوم الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدة النادي مع زملائه في تتويجه بالبطولات، لافتا إلى أن المنافسة مع زملائه المدافعين بالفريق ستكون قوية للغاية، وفي مصلحة الأهلي، خصوصا أن مدافعي الأهلي الحاليين يتمتعون بمستوى فني عالٍ، وهو ما يساعده على تطوير مستواه.



وأشار اللاعب السوري إلى أن يجيد اللعب في مركزين، المدافع المساك ولاعب الارتكاز، لكنه يفضل اللعب كمدافع، مضيفا أنه سينفذ تعليمات الجهاز الفني وكل ما يُطلب منه، وكشف الشامي أنه سبق له اللعب بنادي البحرين البحريني وأحد الأندية العراقية، لافتا إلى أنه لعب مع منتخب الشباب السوري والمنتخب الأوليمبي، وحصل معه على المركز الثاني ببطولة غرب آسيا.



وعن اللاعبين المصريين الذين يعرفهم الشامي، قال اللاعب إنه يعشق النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، مضيفا أن المدافع الإسباني «سيرجيو راموس»، لاعب ريال مدريد، هو مثله الأعلى، وبسؤاله عن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي التونسي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قال الشامي إن الأهلي قادر على عبور الترجي في تونس، وخطف بطاقة التأهل، خصوصا أن الأهلي سبق له التتويج بالبطولات في تونس على حساب أنديتها.



وقال الشامي إن الأهلي يعد من أكبر الأندية الإفريقية المصدرة للاعبين إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأهلي سيكون خطوة مهمة بالنسبة له من أجل الاحتراف في أوروبا بعد التألق مع المارد الأحمر، وأشار اللاعب إلى أن ضغوطات الجماهير في الأهلي تزيد من المسئولية عليه، لافتا إلى أنه يعد الجماهير بتقديم كل ما لديه لإسعادهم، ومساعدة الفريق في الفوز بالبطولات.



وأكد الشامي أن فرص منتخب سوريا في الصعود لمونديال روسيا قوية للغاية، لكنها طالت بعض الشيء، حيث سيلعب المنتخب السوري الملحق المؤهل للمونديال، على عكس المنتخب المصري الذي يحتاج للفوز على الكونغو للتأهل.