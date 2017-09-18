الدمراوي: البيروقراطية تمنع شركات الأدوية من دعم الاقتصاد

الأدوية

عمر سالم:



قال المهندس سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الشركات تعاني من طريقة تطبيق اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 425 والذي لم ينص علي الحصول علي موافقة استيرادية لكل خامة علي حدة المستخدمة في التصنيع.



وأوضح الدمراوي أن المشكلة تتلخص في إصرار إدارة الصيدلة علي الحصول علي الموافقة حتي للتشغيلات التجريبية التي تحتاج جرامات من كل خامه والتي قد تصل إلي عشرة خامات للمستحضر الواحد وهذه الخامات موجودة بالفعل عند العديد من الشركات المنتجة في مصر تستورد منها كميات كبيرة وبأسعار معقولة، ولها بالفعل موافقات استيرادية فما الداعي للإصرار علي استيراد كميات ضئيلة بأسعار مرتفعة جدا وتستغرق الكثير من الوقت، رغم عدم وجود ذلك بالمادة رقم 7 بالقرار الوزاري رقم 425، مشيرا إلي أن اللائحة تنص بعدم الإنتاج إلا بعد مرور15 يوما من إبلاغ التفتيش الصيدلي.



وناشد الدمراوي إداره الصيدلة بوزارة الصحة بتبسيط هذه الإجراءات المعرقلة بلا سبب مؤثر في جودة المنتج أو مخالفة القرار الوزاري رقم 425.



وأضاف الدمراوي بأن مصر من أفضل الدول القادرة علي جعل صناعة الدواء من دعائم الاقتصاد، شريطة الحد من البيروقراطية والاهتمام بتشجيع شركات الدواء للعمل علي تدعيم الاقتصاد والنهوض بهذه الصناعة المهمة والتي نمتلك أفضل الخبرات والإمكانيات الخاصة بها.