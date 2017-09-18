محمد الخياط: المتجددة تضخ 400 مليون يورو استثمارات جديدة

شعار هيئة الطاقة المتجددة

❏ لن نطرح مرحلة ثالثة لمشروعات «التعريفة».. وإتاحة القدرات الشاغرة على المستثمرين قريباً

❏ مفاوضات مع «سيمنس» لخفض تكلفة إنتاج الكيلووات من محطة رياح

❏ 220 شركة حصلت على تراخيص لإنشاء محطات شمسية أقل من 500 كيلووات

❏ 900 ميجاوات إجمالى إنتاج مصر من المتجددة و150 مليون جنيه مستحقات الهيئة

❏ 4 عروض عالمية لإنشاء شركة لصيانة وتشغيل محطات الرياح



المال ـ خاص



تستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضخ 400 مليون يورو استثمارات، بما يعادل نحو 8.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 220 مليون دولار قرابة 3.9 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى.



كشف محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى حوار لـ«المـال»، عن أن الاستثمارات تشمل تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات، بخليج السويس، وأخرى بقدرة 40 ميجاوات، وإنشاء 3 محطات طاقة شمسية، بقدرة 20 ميجاوات لكل مشروع، وإجمالى 60 ميجاوات.



وأوضح أنه لن يعلن عن مرحلة ثالثة، لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بعد انتهاء المرحلة الثانية خلال أكتوبر المقبل.



يشار إلى أن مشروعات تعريفة شراء الطاقة تعنى قيام المستثمر بتنفيذ مشروع توليد الكهرباء نم الطاقة المتجددة وتحويله بالكامل، على أن تقوم الحكومة بتوفير الأراضى المرفقة لصالح المستثمرين، وتقوم بعد ذلك بشراء الطاقة المنتجة بالأسعار المعلن عنها ضمن الاتفاقية.



وأطلقت المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة فى أكتوبر 2016، وفازت بها 3 شركات، هما إنفينتى، وفاس، وELF بقدرة 150 ميجاوات.



وقال الخياط، إنه تم طرح المرحلة الثانية على المستثمرين، وأعلن 33 مستثمرًا عن رغبتهم فى الاستثمار بها، وحصلوا على موافقات مبدئية من بنوك دولية، بتمويل المشروعات، بقدرات تصل إلى 1750 ميجاوات، لمشروعات الطاقة الشمسية، كما تخوض 10 شركات فى مشروعات تعريفة الشراء لطاقة الرياح.



وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت فى سبتمبر الماضى، عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، بإجمالى قدرات تصل إلى 4300 ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات دولار، ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية من المنازل إلى 102.8 قرش للكيلووات، وللمشروعات الكبرى 8.4 سنت للكيلووات، من طاقة الرياح إلى 7 سنتات.



وأوضح الخياط أن مشروعات تعريفة التغذية ساهمت فى نقلة نوعية، فى مجال الطاقة المتجددة بمصر، كما أن مشروعات الطاقة فى مصر جاذبة للاستثمار بشكل كبير، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، كما ظهر من العروض التى تتلاقها الهيئة بشكل مستمر.



وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تنافس مع الطاقة التقليدية، فى تكلفتها، وتساهم فى التطوير ورفع العبء من على كاهل الخزانة العامة، وهناك توجه للدولة فى التوسع بها للوصول بنسبة مساهمتها إلى %20 من اجمالى الطاقة المنتجة حتى 2022.



وتقدم نحو 44 مستثمراً لتنفيذ مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة ضمن المرحلة الثانية بإجمالى قدرات 2250 ميجاوات، ومن المرتقب أن يتم طرح باقى القدرات البالغة نحو 1700 ميجاوات على المستثمرين مطلع عام 2018.



ولفت إلى أن إجمالى مساحة الأراضى التى تمتلكها تصل إلى 7600 كيلو متر مربع، منها نحو 5700 كيلو متر مربع، مخصصة لمشروعات طاقة الرياح، تتسع لتوليد 35 ألف ميجاوات طاقة رياح، و1950 كيلومتر مربع، تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية.



وقال الخياط، إن الهيئة تتفاوض حالياً مع شركة سيمنس الألمانية، لخفض تكلفة إنتاج الكيلووات من مشروعات الرياح، التى ستنفذها الشركة الألمانية بقدرة 2000 ميجاوات، تبلغ قدرة المرحلة الأولى منها 180 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه.



ووقعت هيئة الطاقة المتجددة منتصف 2015، مع شركة سيمنس الألمانية عقدًا لإنشاء قدرات لمشروعات رياح بنحو 2000 ميجاوات لمدة تصل إلى 7 أعوام، وإنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح، باستثمارات تصل إلى 2 مليار يورو.



وأضاف الخياط أن 220 شركة، حصلت على تراخيص لإنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرات أقل من 500 كيلووات، و55 شركة محلية وعالمية على تراخيص لبناء مشروعات طاقة شمسية، بقدرة أكبر من 500 كيلووات، أبرزها شركات تعريفة شراء الطاقة.



وقال إنه حال عدم التزام الشركات بشروط التراخيص، الممنوحة لهم، سواء بشأن التوقيتات، أو عدم الإضرار بالبيئة، وغيرها، ستنسحب منها طبقا لقوانين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك وهو ما لم يحدث حتى الآن.



وأشار الخياط، إلى أن إجمالى مستحقات الهيئة لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تصل إلى 150 مليون جنيه، تمثل قيمة الطاقة التى تضخ من مشروعات الرياح على الشبكة القومية، وتسعى الهيئة لزيادة مواردها الفترة المقبلة لمجابهة التزاماتها.



وقال إنه من المرتقب أن توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال أيام عقد إنشاء أول محطة طاقة رياح بمنطقة خليج السويس، يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك، بقدرة 250 مع التحالف الفائز بالمشروع المكون من شركات أوراسكوم للإنشاءت المصرية، وجى دى فرانس الفرنسية، وتويوتا اليابانية، ومن المقرر شراء الطاقة المنتجة منه بسعر 4.068 سنت لكل كيلووات.



وأوضح الخياط، أن إجمالى القدرات الحالية من الطاقة المتجددة تصل إلى 900 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح، و20 ميجاوات طاقة شمسية، بخلاف المحطات الشمسية الصغيرة، المنفذة أعلى المبانى الحكومية والمنزلية، كما أن الطاقة المتجددة تشارك بـ %10.5، من إجمالى خليط الطاقة فى مصر، وتنقسم إلى %1.5 طاقة شمسية ورياح، و%9 طاقة مائية.



وكشف الخياط عن أن تحقيق إستراتيجية %20 طاقة متجددة، بحلول 2022، يعد تحد حقيقى، لكن مصر قادرة على تحقيق أكثر من ذلك، لا سيما أنها تتمتع بثراء فى مصادر الطاقات المتجددة «رياح وطاقة شمسية»، وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر، إلى 85 ألف ميجاوات، (55 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية + 30 ألف ميجاوات من طاقة الرياح)، و2800 ميجاوات من المصادر المائية، وهى مستغلة بالكامل.



كما تنفذ مشروعات بقدرة 2000 ميجاوات طاقة رياح مع شركة سيمنس، و4300 ميجاوات، بنظام تعريفة شراء الطاقة الشمسية والمتجددة، ومشروعات تتعد ى250 ميجاوات مع شركة أوراسكوم بنظام الـ boo، بخلاف مشروعات تصل إلى 1300 ميجاوات مطروحة، ويجرى تنفيذ بعضها حاليا.



وقال الخياط، إن الهيئة تلقت 4 عروض عالمية، لإنشاء شركة لصيانة وتشغيل مشروعات طاقة الرياح، يتم دراستها، كما تجرى الهيئة مفاوضات حالياً مع الشركات لتحديد رأسمال الكيان المزمع إنشائه.



ولفت إلى أنه من المرتقب أن تتوزع نسب المشاركة بواقع %30 للهيئة، و%70 للشركة الأجنبية، ومن المرتقب الانتهاء من المفاوضات، والإعلان عن إنشاء الكيان الجديد قبل نهاية العام.



وأضاف أن الهيئة تدرس حالياً العروض المقدمة من الشركات، مثل جنرال إليكتريك الأمريكية، وفيستاس الدنماركية، بإنشاء مشروعات طاقة متجددة، لكن التعاقد يكون فى مرحلة لاحقة لمشروعات رياح سيمنس.



وأوضح أن أبرز نقاط الدراسة تشمل توضيح مدى استعداد الشبكة القومية لاستيعاب القدرات، واحتياجات مصر من الطاقة خلال الأعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه غالبا حال الموافقة على القرض سيتم تنفيذه بنظام EPC+Finance، الذى من خلاله يدبر المستثمر التمويل الخاص بالمشروع، سيتم تنفيذه، على أن تقوم الشركة المالكة للمشروع بتسديد قيمته فيما بعد.



وأشار الخياط، إلى أن الهيئة تساهم فى مشروعات المليون ونصف فدان، والمرتقب تنفيذها فى 6 محافظات، عن طريق تقديم الدعم الفنى والدراسات اللازمة لتشغيل الآبار، التى تساهم فى رى الأراضى، عن طريق الطاقة الشمسية، وتساهم مشروعات تعريفة شراء الطاقة فى تنمية محافظات الصعيد، لأن أغلب أهالى محافظاته يشاركون فى فرص العمل بالمشروعات.



وقال إنه من المرتقب أن تطبق «كوتة» لمشروعات الطاقة المتجددة، على فاتورة الكهرباء للمصانع، والمنازل، خلال الفترة المقبلة، بنسبة توازى مساهمة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة، وتزيد كلما ارتفعت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، على أن يستثنى أول 3 شرائح من المستهلكين المنزليين.



وعن تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة؛ أوضح أن الهيئة لديها عدد من الآليات لتنفيذ مشروعاتها، أبرزها نظام تعريفة التغذية، الـBOO البناء والتشغيل والتملك، ومشروعات تنفذها الهيئة بنفسها، وأخرى عن طريق الاتفاقيات المباشرة، مثل الخاصة بسيمنس الألمانية.



وتقوم «الهيئة» بإعفاء مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك، وتوفير الأراضى مقابل %2 من الطاقة المنتجة، وإنهاء التراخيص بأسرع وقت ممكن، كما أن الطاقة المتجددة تلقى اهتمامات من جانب القيادة السياسية، وهى ضمانة للمستثمرين.



وأضاف الخياط، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ عمليات التصنيع المحلى لعمود توربينة الرياح، وبرج التوربينة، والقواعد الخرسانية، ويمثل نسبة %25 من اجمالى الأعمال ولكن ينبغى مراعاة حجم الطلب على المنتج فى السوق المحلية، وما إذا كان هناك سوق تتطلب التصنيع المحلى من عدمه فهناك مثال على ذلك شركة سيمنس، ستقوم بالتصنيع المحلى، نظراً لأنها ستقوم بتوريد توربينات لمشروعات بقدرة 2000 ميجاوات.



وأوضح الخياط أنه من الضرورى أن يكون هناك نظرة مستقبلية للتصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا، والتحديات التى تواجه القطاع للعمل على حلها، وأنه لولا الإرادة السياسية، فلن يكون هناك اهتمام من جانب المستثمرين بالطاقة المتجددة حسب قوله.