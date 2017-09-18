شاكر: 88 مليار جنيه استثمارات مرتقبة بقطاع الطاقة نهاية 2018

محمد شاكر 555669

❏ تلقى عروض 3 تحالفات عالمية للمنافسة على «فحم الحمراوين» منتصف أكتوبر

❏ الانتهاء من 90 % من عقود المحطة النووية وتوقيعها قبل نهاية العام

❏ مشروعات «المتجددة والنقل والتوزيع» تستحوذ على النصيب الأكبر

❏ توقيع 18 اتفاقية للشراء مع مستثمرى «التعريفة» بقيمة 1.2 مليار دولار

❏ رفع القدرة الاستيعابية للشبكة إلى 40 ألف ميجاوات و7 جيجاوات فائض توليد



عمر سالم



كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه من المرتقب أن يصل إجمالى استثمارات قطاع الطاقة لنحو 88 مليار جنيه، وذلك بنهاية عام 2018 مقارنة بنحو 91 مليار جنيه استثمارات ضختها الوزارة خلال العام المالى الماضى.



وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ«المـال» أن قطاع الطاقة يعد من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاستثمارات ستتضمن مشروعات ينفذها القطاع الخاص بمجال الطاقة المتجددة والتلقيدية والمحطات التى ينفذها القطاع الحكومى عبر مشروعات سيمنس.



وأوضح أن المشروعات تتضمن ضخ نحو 2 مليار دولار بمشروعات الطاقة الشمسية التى سيتم تنفيذها عبر تعريفة شراء الطاقة المتجددة، والتى سيبدأ فى تدشينها المستثمرون بداية من ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تدبير تمويل المشروعات عبر مؤسسات التمويل الدولية، بقدرات تبلغ نحو 2000 ميجاوات.



وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية مع عدد 18 شركة لتنفيذ إجمالى قدرات تبلغ حوالى 870 ميجاوات لمشروعات شمسية، كما أن المستثمرين بالمرحلة الأولى بدأوا فى تنفيذ مشروعاتهم البالغ قدرتها 150 ميجاوات.



وأكد أن الشركات انتهت من تدبير تمويل مشروعاتهم عبر عدد من البنوك الدولية وجهات تمويلية من بينها مؤسسة IFC التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى للاستثمار والتعمير EBRD وتصل استثمارات المشروع لنحو 1.2 مليار دولار، ومن المقرر انتهاء كل الشركات من تدبير التمويل وتحديد موقفها قبل نهاية أكتوبر المقبل.



يذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت فى سبتمبر 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.



وأشار شاكر إلى أن الاستثمارات تتضمن أيضًا نحو 400 مليون دولار عبر مشروعات طاقة الرياح تقوم بتنفيذها هيئة الطاقة المتجددة فى خليج السويس وجبل الزيت؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية من مشروعات الهيئة البالغة نحو 750 ميجاوات حاليا.



ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بضخ استثمارات تقارب الـ15 مليار جنيه خلال العام الحالى عبر تطوير وتحديث وتوسعة مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء، لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة خطوط نقل الكهرباء وإنشاء شبكات موازية بطول 1210 كيلو مترمربع، على أن تمثل 40 % من طول الشبكة الحالية باستثمارات تصل لـ660 مليون دولار تقوم بتنفيذها شركة ستيت جريد الصينية.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القدرة الاستيعابية للشبكة القومية سترتفع لتصل لنحو 40 ألف ميجاوات لتستوعب كل القدرات التوليدية من مشروعات شركة سيمنس الألمانية، والتى يصل إجمالى قدرتها إلى 14.4 ألف ميجاوات، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل بنهاية 2018، ومن المرتقب أن يصل إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء لأكثر من 40 ألف ميجاوات.



وكشف عن أن القطاع لن يضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات إنتاج الكهرباء خلال الفترة الحالية، نظرا للفائض فى القدرات التوليدية الحالية، والذى يصل إلى نحو 7000 ميجاوات بالشبكة القومية.



وأشار شاكر إلى أن الاستثمارات التى سيتم ضخها عبر القابضة للكهرباء سيكون أغلبها فى الانتهاء من تنفيذ 3 محطات كهرباء تقوم بتنفيذها شركة سيمنس الألمانية باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات يورو، وذلك عبر تسديد مستحقات الشركة.



يشار إلى أن ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻘﻮﺩا ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ كهرباء، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، باستثمارات إجمالية 8 مليارات يورو.



وأوضح شاكر أنه من المرتقب تلقى العروض من 3 تحالفات عالمية للمنافسة على إنشاء أول محطة فحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر منتصف أكتوبر المقبل بقدرة تصل إلى 6000 ميجاوات، على أن يتم تحليل العروض مع شركة تراكتبيل البلجيكية الاستشارى الخاص بالمشروع، والذى سيقام بنظام EPC+FINANCE ، والذى يقوم من خلاله المستثمرون بإنشاء وتمويل المشروع.



فى سياق آخر، كشف شاكر عن أن الوزارة انتهت من أكثر 95 % من عقود إنشاء أول محطة نووية بموقع الضبعة، كما من المرتقب الانتهاء من المفاوضات مع شركة روس أتوم الروسية قبل نهاية العام الجارى، ويقوم مجلس الدولة بمراجعة العقود التى يتم الانتهاء من الاتفاق عليها تمهيدا للتعاقد عليها قبل نهاية العام الحالى.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتوجيه دعوة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحضور للقاهرة لتوقيع العقود النهائية لمشروع الضبعة، كما ستقوم الرئاسة بالإشراف على الاتفاق النهائى بين البلدين.



يذكر أن مصر قد وقعت فى نوفمبر 2015 اتفاقية مع شركة روساتوم الروسية اتفاقًا لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، ويتكون المشروع النووى المصرى من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، بإجمالى 4800 ميجاوات، كما وافقت روسيا الاتحادية على تقديم قرض حكومى يصل إلى 25 مليار دولار، يوفر 85 % من النفقات الرأسمالية للمشروع، ويقدم الجانب المصرى 15 % فقط من تلك النفقات.