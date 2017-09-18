رئيس البورصة: خطة طموح لإنعاش سوق المال

البورصة المصرية 5

إيمان القاضي وأحمد علي ومنى عبد الباري:



«فكر جديد» تحاول إدارة البورصة ورئيسها الجديد محمد فريد، تطبيقه خلال الـ4 سنوات المقبلة، بأهداف محددة وواضحة المعالم، أهمها وأبرزها زيادة معدلات التداول والسيولة بالسوق، وتحسين معدلات وجودة الإفصاح.



وتسعى الإدارة الجديدة للبورصة لتحقيق أهدافها السابقة من خلال التركيز على 3محاور، هى الشركات المصدرة للأسهم، وآليات التداول والشركات العاملة فى الأوراق المالية، والمحور الثالث هو المستثمر نفسه.



«المال» حاورت محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، الذى تولّى مهمته فى أغسطس الماضى؛ من أجل رسم صورة واضحة حول استراتيجية مجلس الإدارة المنتخب فى دورته الجديدة 2021/2017.



فى البداية قال فريد إن «حرفة أو صناعة» سوق المال تتضمن عدة محاور يجب العمل عليها حال توافرت الرغبة فى التطوير وتحسين وضعية السوق، والارتقاء بها للمستوى الذى يليق بدولة بحجم مصر.



وتابع محددًا محاور يرتبط كل منها بالآخر ويصب تطويرها فى صالح المنظومة بأكملها، وهى «الشركات المصدرة»، و«المستثمر»، و«شركات الأوراق المالية».



وأوضح فريد أن إدارة البورصة تقوم فى الفترة الراهنة بدراسة كل محور على حدة، والنقاط التى ينبغى تعديلها وتطويرها بالشكل الذى يحقق أهداف «زيادة التداول والسيولة» و«تحسين مستوى جودة الإفصاح».



وأكد رئيس البورصة أن تحسين مستوى الإفصاح والشفافية سيتم من خلال وضع أنظمة وقواعد جديدة، بالإضافة إلى التركيز على دور وظيفة «علاقات المستثمرين»، من خلال دورات التدريب ورفع كفاءة العاملين بها، واستصدار رخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية.



ونوّه بأن البورصة اهتمت برفع مستوى الإفصاح لدى الشركات، وفى هذا الإطار دبرت لقاء بين إدارات البحوث بشركات الأوراق المالية وعدد من الشركات مثل «المصرية للاتصالات» و«أبوقير»، مؤكدًا أنها ستواصل تنظيم تلك الاجتماعات.



وتطرّق رئيس البورصة إلى شق مهم أيضًا، هو «وكلاء القيد»، مؤكدًا ضرورة أن يقوم «وكيل القيد أو الراعي» بمهمته فى تحفيز الشركات التى يتولاها، عبر إصدار التقارير البحثية من أجل توفير المعلومات والرؤى التى تساعد المستثمر فى اتخاذ قراراته وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار بتلك الشركات.



وعن ضريبة الدمغة شدد فريد على أن إدارة البورصة لا تستطيع أن تتدخل فى تحديد الإيرادات السيادية التى تحددها الدولة، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه فى حال إجماع سوق المال بأطرافها المختلفة على مقترح محدد بشأن ضريبة الدمغة على التداولات، فإن إدارة البورصة ستدعمه بقوة.



وبسؤاله عن رؤيته لتكلفة التداول، قال رئيس البورصة إن الإدارة الجديدة ستدرس منظومة التكاليف من مختلف الجهات، سواء تلك المتعلقة بالبورصة أو المقاصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وستقارنها بما يتم تطبيقه فى الأسواق الخارجية؛ لتحديد المقترح الأمثل الذى يناسب السوق المحلية.



وعلى صعيد أسباب انخفاض التداولات بالبورصة أكد فريد أن الظروف الصعبة التى مرت بها الدولة والتى نتج عنها تباطؤ فى مؤشرات الاقتصاد أثرت سلبًا على سوق المال خلال الأعوام الـ4 السابقة، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الهيكلية التى اتخذتها الحكومة بقوة ستؤتى ثمارها لاحقًا.



وقال مفسرًا إن دورة الاستثمار الطبيعية عقب الإصلاحات الهيكلية تأخذ عدة مراحل حتى تعود ثقة المستثمر فى الاقتصاد، تبدأ بانتعاشة فى سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، ثم نظيرها متوسطة وطويلة الأجل، وأخيرًا الاستثمار فى المحفظة «الأسهم».



وأوضح أن الاقتصاد المحلى شهد تحسنًا كبيرًا بمعدلات الاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل، فيما بدأت مؤشرات التحسن تظهر فى سوق الدين متوسط وطويل الأجل، بجانب معدلات التداول والسيولة بالسوق عقب «قرار التعويم».



وأرجع رئيس البورصة انخفاض أحجام التداول خلال الفترة الراهنة، إلى ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى موسم الإجازات والعطلة الصيفية.



وشدد فريد على أن الإصلاحات ستطال آليات تداول كثيرة مثل «تسليف الأسهم» و«بورصة العقود والسلع» و«تعديل منظومة صناديق المؤشرات» و«قيد أنواع جديدة من الصناديق المتخصصة».



وحول الإجراءات التى يمكن للبورصة تطبيقها لتقليص فترة القيد، قال فريد إنه إذا التزمت الشركات بقواعده ومتطلباته، فلن تواجه أى مشكلات تتعلق بطول المدة الزمنية.



وذكر أن مسئولية البورصة تكمن فى القيد بجداولها، وحماية المستثمر فى الوقت نفسه، مؤكدًا أنه إذا تقدمت الشركة بمستنداتها متكاملة ودراسة قيمة عادلة حديثة مثلما نصت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية فإن عملية القيد والطرح بالبورصة ستتم بوتيرة سريعة.



وحول تطورات توفيق أوضاع الشركات من حيث نسب التداول الحر، أكد رئيس البورصة أن إدارته تنفذ القواعد التى تُقرها الهيئة العامة للرقابة المالية.



وتابع: إن عدد الشركات غير المتوافقة مع القواعد انخفض من 30 إلى 25 شركة، عقب قيام بعضها بزيادة التداول الحر لديها مؤخرًا.



يُذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت، فى أغسطس الماضى، منح المخالفين فترة معينة تمتد إلى 9 شهور بحيث يتم التعرف على الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد بشأن نسبة التداول الحر لاسهمها، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول عليها.



ويُلزم القرار البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الأخيرة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.



وعن إجراءات الإصلاح المستقبلية أكد رئيس البورصة أن مجلس الإدارة يدرس عددًا من القرارات لتيسير حركة التداولات، كاشفًا أن قواعد صناع السوق من الملفات التى ستعدل خلال الفترة المقبلة.



وتابع قائلًا إن هناك العديد من الشركات العاملة فى الأوراق المالية لديها الرغبة فى دخول مجال ونشاط «صانع السوق» عقب إصدار القواعد الجديدة.



وعن قيد أنواع جديدة من الصناديق كشف فريد أن هناك مقترحات بإدراج صناديق السلع «صندوق استثمار متخصص»، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة سيدرس الأمر ومدى إمكانية تطبيقه.



وأوضح أن طبيعة صناديق الاستثمار المباشر غير ملائمة للإدراج بسوق المال، حيث إنها تستهدف تحقيق ربح محدد، ولها فترة محددة، فضلًا عن أنها لا تحتاج لزيادة رءوس أموال.



ولفت إلى أن وثائق الصناديق المتداولة بحاجة لبعض التعديلات؛ بهدف إتاحة مزيد من المرونة للتداول عليها، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الأمر سيستغرق وقتًا للوصول إلى ذلك الهدف.



وحول وجود آراء تعارض آلية اقتراض الأسهم قال فريد إن ذلك يرجع بشكل أساسى إلى اختلاف الرؤى، كما أنه سيتم إتاحتها لجميع المستثمرين، مؤكدًا أنه سيتم تدريب العاملين بالسوق، وتعريف المستثمرين بهذه الآلية قبل طرحها.



وفيما يتعلق بإجراءات إنشاء بورصة السلع أوضح فريد أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من القطاعات والسلع التى تؤهل سوق المال لإنشائها، منوهًا بأن البورصة ستقوم بإعداد تصور كامل، بجانب التنسيق مع الجهات المختلفة.



وعلى صعيد مستقبل «بورصة النيل» يرى فريد أن هناك حاجة لإعادة تعريف منظومة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جديد، ومن ثم ضم وقيد الشركات المتوافقة معه.



واستطرد: «بورصة النيل سوق مخصصة لتكون سبيلًا نحو نمو الشركات الصغيرة، ومن ثم فإنها يجب أن تضم الكيانات التى تمتلك من الطموح والرغبة والقدرة على النمو وليست تلك التى لا ترغب فى تعظيم أرباحها وإيراداتها ونشاطها».



وأفاد بأن إعادة تعريف مفهوم وهدف بورصة النيل، سيتتبعها إضافة مهام قد تأخذ الصبغة الإلزامية على «رعاة القيد» بتلك السوق، منها تقديم ورعاية شركات تتلاءم مع التعريف الجديد للسوق.



وحول اتجاه البورصة لإعادة النظر فى المؤشرات الحالية أو تغيير منهجيتها أو حتى إلغاء بعضها، استبعد فريد هذا الأمر، فيما أكد أن البورصة ستستحدث إدارة جديدة لتحليل ميزانيات الشركات، مشيرًا إلى أنها ستختص بإلزامها بتوضيح نتائج أعمالها.