وزير النقل: إصلاح شامل للسكك الحديدية خلال 5 سنوات

هشام عرفات وزير النقل

❐ مباحثات مع جهات دولية لتوفير 500 مليون دولار لمترو "هليوبوليس- مطار القاهرة"

❐ لجنة برئاسة أحد مستشارى الوزير لدراسة العروض الخارجية لتجديد الورش

❐ تشريع جديد لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات.. والبدء بخط "أبو طرطور- سفاجا"

❐ مفاوضات مع البنك الأوروبى لتوفير 350 مليون دولار لتطوير الخط الأول للمترو



مدحت إسماعيل



تلعب وزارة النقل دورًا محوريًا فى عملية التنمية الشاملة؛ نظرًا لتنوع واختلاف قطاعاتها المتعددة، التى ترتبط بعلاقة مباشرة مع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية والعلمية، وخاصة مرافق "مترو الأنفاق- والسكة الحديد".



فى حوار «المال» مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذى تولّى حقيبة الوزارة فى 16 فبراير الماضي، أكد أنه تم وضع خطة لتطوير مرفق مترو الأنفاق، كاشفًا عن مساعى وزارته مع عدد من جهات التمويل الدولية لتوفير قروض ميسّرة لبدء تنفيذ خطة تطوير الخط الأول، كما كشف عن تفاصيل برنامج إصلاح شبكة السكة الحديد.



ولفت إلى تنفيذ خطة لزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد إلى 22 مليون طن سنويًّا فى 2022، مع الاستمرار فى تطوير أسطول وإشارات ومزلقانات الهيئة لتقديم خدمة بشكل يرضى الراكب، كما كشف عن آخِر تفاصيل اتفاق وزارته مع الجانب الصينى لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذه خلال 24 شهرًا.



ووزارة النقل تتبعها 12 جهة، تضم نحو 150 ألف عامل، منهم 65 ألفًا بهيئة السكة الحديد، وتنقسم الهيئات التابعة لها إلى قسمين، أحدهما خدمى، ويشمل هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومى للنقل، والعامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والعامة للنقل النهري، والقومية للأنفاق، فيما يشمل القسم الثانى الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعامة للموانئ البرية والجافة، وميناء الإسكندرية، وموانئ البحر الأحمر، وموانئ دمياط، والعامة لسلامة الملاحة البحرى، وإلى نص الحوار:



"المال": مرفق السكة الحديد من القطاعات التى شهدت الفترة الماضية تدهورًا شديدًا ومن ثم تكررت الحوادث بشكل واسع على خطوط مختلفة وتم الإعلان أكثر من مرة عن خطة لتطوير المرفق، فما الملامح الرئيسية لتلك الخطة؟



الوزير: مرفق السكة الحديد بالفعل شهد تدهورًا شديدًا على مدار السنوات الماضية، بما فى ذلك الورش والصيانة، فضلًا عن البنية الأساسية، ونظم كهربة إشارات الشبكة التى لم تشهد تطويرًا بتكنولوجيا عالية، ومن ثم تم وضع خطة مصحوبة ببرنامج زمنى تتراوح فترة تنفيذه بين 3 و5 سنوات، وتتضمن الخطة أيضاً شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالي، مع توفير قطع غيار ومهمات لصيانة الجرارات الحالية، وتنظيم عَمرة المحركات العاملة، فضلًا عن تجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة الإشارات، إضافة إلى مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرم السكة الحديد. وأود التأكيد أن ما تقوم به الوزارة فى الوقت الحالى ليس تطويرًا للمرفق وإنما إصلاح كامل لشبكة كبيرة تخدم سنويًّا ما يقرب من 200 مليون مواطن.



"المال": تم الإعلان أكثر من مرة أنه يجرى إصلاح منظومة البنية الأساسية وكهربة الإشارات، ما الموقف الحالى لعمليات الإصلاح؟



يتم العمل حاليًّا فى 3 مشروعات مختلفة على شبكة السكة الحديد، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة مشروع رابع فى المسافة بين أسيوط إلى نجمع حمادي، وتصل تكلفة تنفيذ الأربعة مشروعات إلى مليار دولار، فضلًا عن أنها تستغرق بعض الوقت للتنفيذ، فى نفس الوقت لا يمكن توقف القطارات، لذا نتغلب على تلك المشاكل بتقليل سرعتها فى بعض المناطق قدر الإمكان، مع مراعاة ظروف الركاب.



ونستهدف الانتهاء من تلك المشروعات بنهاية 2022، وقمنا خلال الفترة الماضية بافتتاح برج التحكم ونظم الإشارات بمحطة بركة السبع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة- الإسكندرية" لزيادة معدلات السلامة والأمان، والهدف من تحديث نظام الإشارات باستبدال نظام إلكترونى حديث EIS بالنظام الحالى الكهروميكانيكي، تحقيق أعلى معدلات الأمان، والتصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح بسير القطارات بسرعة 160 كم/ س، بدلًا من 120.



"المال": ماذا عن منظومة الأمان والتحكم التى تم الإعلان عنها؟



أود الإشارة إلى أن تكلفة تنفيذ كيلومتر طولى مزود بمنظومة الأمان والتحكم تُقدر بنحو 23 مليون جنيه، ولدينا نحو 1000 كيلومتر طولى نستهدف تنفيذ منظومة الأمان والتحكم فيها، وتسمح بالسيطرة على حركة سير القطارات من خلال الأجهزة، دون الاعتماد على العنصر البشري، مما يؤدى لزيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب، بالإضافة إلى متابعة سير عبر شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين.



والنظام الجديد يعتبر نظام اتصالات مميزًا يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى "سيمافور"، فى حال العطل المفاجئ أو الطوارئ وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التى تتم خلال اليوم، وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل؛ للرجوع إليها فى أى وقت، بالإضافة إلى تسجيل جميع المحادثات التليفونية التى تتم من خلال التشغيل.



وبحسب تقرير سابق كان مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، قد عرَضه فى يوليو الماضى على لجنة النقل بالبرلمان بشأن أوضاع الهيئة، فإن قيمة العجز المالى لها حتى 30 يونيو 2015 بلغ 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات بـ21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بنحو ـ19.9 مليار جنيه، وأعلنت الهيئة خلال الفترة الماضية، أن فاتورة الأعباء المالية التى سيتحملها المرفق جراء تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات، ستصل لمليار جنيه.



ويصل متوسط عدد ركاب القطارات فى الأسبوع الواحد إلى حوالى 5.3 مليون، شاملة المسافات الطويلة والقصيرة، وعدد القطارات فى قطاع المسافات الطويلة إلى 1386 قطارًا، وعدد المقاعد إلى مليون و56 ألفًا و468 مقعدًا، ومتوسط عدد القطارات فى قطاع المسافات القصيرة بالأسبوع الواحد إلى 4907 قطارا، ومتوسط عدد المقاعد لقطارات المسافات القصيرة إلى مليونين و188 ألفًا و704 مقاعد، وفقًا لإحصائيات الهيئة.



"المال": ما خطة الوزارة لتنفيذ شراكة مع القطاع الخاص فى مرفق السكة الحديد من حيث إنشاء خطوط جديدة أو تطوير خطوط حالية؟



التشريعات الحالية لمنظومة السكة الحديد تمنع شراكة القطاع الخاص، لذلك تم تشكيل لجنة لإعداد إطار يمكِّن الوزارة من مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء الخطوط الجديدة وتطوير الورش. وأشير إلى أن شركة فوسفات مصر الحكومية أبدت رغبتها فى توفير التكلفة المالية اللازمة لإعادة إحياء خط سكة حديد "أبو طرطور- سفاجا"، والذى يبلغ طوله 700 كيلومتر، بتكلفة مالية تتراوح بين 300 و350 مليون دولار، وعليه سيتم توقيع عقد التزام بين الوزارة والشركة لتنفيذ الخط مستقبلًا لنقل البضائع والركاب.



وعقد مجلس الوزراء، الشهر الماضي، اجتماعًا لمناقشة المقترحات الخاصة بإعادة الخط مرة أخرى، والأساليب المتعلقة بتشغيله وإدارته، خاصة أنه من المنتظر أن ينقل حوالى 2.5 مليون طن سنويًّا من الفوسفات، وتطرَّق الاجتماع إلى إمكانية دراسة ربط خط السكة الحديد "أبو طرطور- سفاجا" بالخطوط الأخرى ضمن الشبكة المحلية لنقل الركاب والبضائع، بما يسهم فى زيادة خدمات النقل ومزيد من التطوير فى السكك الحديدية.



"المال": تم الإعلان أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وافق على دخول الشركات الأجنبية لتطوير ورش الهيئة، هل يوجد أى تحرك فى هذا الصدد؟



تم تشكيل لجنة برئاسة أحد المستشارين بالوزارة؛ لدراسة العروض المقدمة من الشركات الأجنبية الخارجية وتستهدف تطوير المعامل وأدوات ومعدات الورش وليس المباني، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين بها، الأمر الذى سينعكس على عَمرات الجرارات وسلامة القطارات.



وأعلنت السكة الحديد أكثر من مرة أنها تستهدف تطوير ورش فرز القاهرة، باعتبارها من أقدم الورش وأكبرها، وتبلغ مساحتها حوالى 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسية ومتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات.



"المال": منذ توليك وزارة النقل أعلنت أن مرفق مترو الأنفاق سيتم الاهتمام به ووضع خطة لتطويره باعتباره أهم وسائل النقل، ماذا تم فى خطة تطوير الخطين الأول والثاني؟



بالفعل مرفق المترو يحتاج إلى تطوير، وخاصة الخط الأول "حلوان- المرج"، بتكلفة تُقدر بنحو 26.350 مليار جنيه، والخط الثانى باستثمارات 4,410 مليار جنيه، ونتفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على توفير 350 مليون دولار لتطوير الخط الأول للمترو.



وتشمل مشروعات تطوير ورفع الكفاءة ازدواج المرج - المرج الجديدة بتكلفة 448 مليون جنيه، وإنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول 3.202 مليون جنيه، بجانب توريد 850 بوابة تذاكر للخطين الأول والثانى بتكلفة 355.4 مليون جنيه، وشراء 32 قطارًا جديدًا وتجديد وإعادة تأهيل 23 قطارًا بتكلفة 12285 مليون جنيه، وتطوير نظم الإشارات بنحو 1872 مليون جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى بحوالى 282.75 مليون جنيه، وأنظمة الاتصالات 1647.75 مليون جنيه، وتجديد أعمال السكة 624 مليون جنيه، وبعض الأعمال الكهروميكانيكية 1521 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثانى يشمل توريد وتصنيع 4 قطارات مكيفة للخط الثانى للمترو بقيمة 997.92 مليون جنيه، و6 قطارات مكيفة و2 جرار، وتطوير نظام الإشارات بتكلفة 3412.5 مليون جنيه.



"المال": ما آخر تفاصيل الجزء الثالث من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث الممتد من هليوبوليس إلى مطار القاهرة من حيث التمويل والدراسات؟



بدأنا مفاوضات مع عدد من جهات التمويل الدولية لتوفير تكلفة تلك المرحلة، وهى تُقدر بنحو 500 مليون دولار، ونستهدف إدارة الخط بشكل مختلف من خلال شركة قطاع خاص، خاصة أن الخط الثالث يعد أكبر خطوط المترو.



"المال": ننتقل إلى مشروع القطار الكهربائى الذى أكد رئيس الجهورية تنفيذه خلال 24 شهرًا، ماذا تم فى ذلك مع الجانب الصيني؟



تم الاتفاق مع الجانب الصينى ممثلًا فى شركة "أفيك"، بشكل نهائى على تنفيذ المشروع، عبر توفير قرض على شريحتين، الأولى بقيمة 739 مليون دولار، قرضًا صينيًّا ميسرًا، وفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 15 عاماً، وفائدة بسيطة %18، بعد تخفيضها من 2%، لأن القرض بالعملة الصينية، والشريحة الثانية جارٍ التفاوض عليها وتبلغ قيمتها 460 مليون دولار، وهى نصيب الشركات المحلية من المشروع، وهدف الحصول على القرض من الخارج أن سعر الفائدة فى الداخل مرتفع، خاصة بعد صدور قرارات رفع الفائدة التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا.



"المال": من الجهة الحكومية التابعة للوزارة التى ستكون مسئولة عن إدارة القطار المكهرب؟



هيئة الأنفاق هى الجهة المسئولة عن التنفيذ، لكن إدارة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، ستتم من خلال شركة مقرر تأسيسها، مع العلم بأن شركة أفيك الصينية ستنفذها بمشاركة الشركات المحلية التى ستتولى الصيانة والمساهمة فى الإدارة لمدة عامين دون مقابل، وذلك وفقًا لآخر المفاوضات التى تمّت بين الجانبين المصرى والصينى.



ومشروع القطار الكهربائى ينطلق من مدينة السلام نحو العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يتجه إلى العاشر من رمضان، يبلغ طوله 68 كيلومترًا، ومقرر أن يشارك فى تنفيذه 3 شركات محلية، بجانب أفيك الصينية التى ستتولى القيام بأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتصنيع وتوريد الوحدات، فى حين ستقوم المقاولون العرب وبتروجت وأوراسكوم بتنفيذ الأعمال المدنية وأعمال السكة للمشروع.



وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات 120 كم/ س، ويتضمن 14 محطة سطحية، والمحطات المخططة للقطار المكهرب تضم عدلى منصور والعبور 1 والعبور 2 والمستقبل، والشروق 1، والشروق 2 وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية ورمضان 1 ورمضان 2.