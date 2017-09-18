التحقيق مع وكيل علامة سيارات يابانية بشبهة التهرب الضريبي

سيارات



أحمد شوقي



قال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز فتح تحقيقًا مع وكيل علامة سيارات يابانية شهيرة، بشبهة التورط في بيع سيارة بفاتورتين.



وأوضح أن التحقيق يشمل أيضًا أحد موزعي هذه العلامة، مفضلًا عدم الكشف عنها لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها الجهاز، قبل إحالة الوكيل والموزع إلى مصلحة الضرائب للتحقيق في شبهة التهرب من دفع الرسوم المستحقة على السيارة.



وأضاف أن التحقيقات بدأت بعد تلقي شكوى أحد العملاء، بأنه اشترى سيارته وقام بدفع قيمتها، لكن الفاتورة التي تسلمها لا تتضمن السعر كاملًا؛ ومن ثم قام الجهاز بفتح التحقيق؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعرض العميل لضياع مستحقاته لأنه في حالة ظهور عيب أو خطأ صناعة في السيارة لاحقًا وفي حالة رغبة العميل في استرداد قيمتها فإنه لا يستطيع إثبات الفارق لعدم تضمينه في الفاتورة.



يذكر أن جهاز حماية المستهلك قد أحال خلال الشهور القليلة الماضية العديد من شركات السيارات إلى مصلحة الضرائب بعد تلقي شكاوى من العملاء باستلامهم فواتير لا تثبت القيمة الحقيقية للسيارات.



وطالب المصدر العملاء بضرورة التعاون مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التي تقع فيها شركات السيارات حتى لا يتعرضوا لاحقًا لضياع مستحقاتهم لدى تلك الشركات.



وقال مصدر مسئول برابطة تجار السيارات إن شركات السيارات لا تسعى إلى التهرب الضريبي وإنما تكمن المشكلة في أن الشركات قامت بشراء السيارات بأسعار مرتفعة بسبب تدبيرها العملة من السوق السوداء للدولار سواء قبل التعويم أو بعده.



وأضاف أن ذلك يتسبب في تحمل الشركات تكاليف إضافية لا يمكن إثباتها لعدم اعتراف الجهات الرسمية بالسوق السوداء للدولار ومن ثم تحاول بعض الشركات نقل هذه الأعباء إلى العميل من خلال البيع بسعرين لأنه في حالة إثبات السعر الحقيقي للسيارة فإن الفارق سيظهر في خانة الأرباح على خلاف الحقيقة؛ ومن ثم ستتفاقم الرسوم الضريبية المستحقة.

