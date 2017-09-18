الحاصلات يسعى لإجراء تعديل تشريعى على سجل المصدرين

الدمرداش

❐ معايير واشتراطات خاصة يستعد لمناقشتها فى البرلمان

❐ جارٍ التجهيز لاجتماع مع «القابضة للنقل البرى والبحرى» لحل مشاكل تأخر الشحن

❐ زيارات مرتقبة إلى كينيا وأنجولا وكوت ديفوار لفتح أسواق جديدة



أحمد اللاهونى



يسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى إجراء تعديل تشريعى على سجل المصدرين، يهدف لتحجيم التهريب وإحكام السيطرة على المنتجات الزراعية المصدرة، ومنع تمرير أى شحنات قد تكون غير مطابقة للمواصفات، تؤثر بالسلب على سمعة الصادرات المصرية بالخارج.



وقال المهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه تم إعداد التعديلات المقترحة على سجل المصدرين، وسيتم عرضها فى دورة الانعقاد المقبلة لمجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها.



وأضاف الدمرداش، فى حواره لـ «المال»، أن التعديلات ستضع معايير خاصة سيتم الاتفاق عليها داخل لجنة الزراعة، تتضمن اشتراطات وتعريفًا محددًا للمصدر، وعدم استخراج سجل إلا لمن تنطبق عليهم اشـتراطـات الحصول على التدريب والتأهيل الكافى عن طـريق دورات تدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وحصوله على الشهادات ذات العلاقة بالمجال.



وأوضح أن المعايير الجديدة ستتضمن ضرورة سداد المصدر تأمينًا لضمان التعامل معه فى حالة أى مخالفة، تتطلب مجازاة، إلى جانب وجود مقر دائم للشركة، وحد أدنى من العمالة، وسجل ضريبى.



وأكد الدمرداش أن تعديلات سجل المصدرين ستدعم المنظومة الجديدة التى استحدثتها وزارتا التجارة والزراعة للرقابة على الحاصلات الزراعية، بهدف منع الحظر المتكرر الذى تواجهه مصر من الدول العربية والغربية ضد منتجاتها.



واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة، نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحصًا وتحليلا لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بها نسبة مبيدات أعلى من المسموح به.



وحظرت الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأمريكا خلال الفترة الأخيرة، صادرات مصرية من الحاصلات الزراعية، وأبرزها «الفراولة، والفلفل والبصل» بسبب زيادة نسبة متبقيات المبيدات بها على الحد المسموح، .



وعلى صعيد أخر كشف أن المجلس يجهز لاجتماع مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى نهاية الشهر الجارى لحل مشاكل تأخير الشحن التى يواجهها المصدرون، خاصة فى السلع سريعة التلف كالفلفل والفراولة والطماطم، وغيرها.



ولفت إلى أن هناك أزمة فى عدد السفن والسيارات المبردة التى تنقل الحاصلات إلى الدول العربية، وهو ما يتطلب زيادتها بهدف نقل جميع الكميات المطلوبة دفعة واحدة لتوفير الوقت وتقليل نسبة التلف.



وعن الأسواق الجديدة التى يستهدفها تصديرى الحاصلات الزراعية، ذكر الدمرداش أن المجلس يركز فى الوقت الحالى على دول جنوب شرق آسيا «فيتنام، تايلاند، كامبوديا»، فضلا عن كندا.



وأشار أيضًا إلى سعى المجلس إلى تنظيم زيارات خلال الفترة المقبلة إلى شرق وغرب إفريقيا، لدراسة متطلبات الأسواق هناك، تمهيدًا لدخول «كينيا وأنجولا، وكوت ديفوار».



وبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من « سبتمبر 2016- مايو 2017» نحو 3.272 مليون طن بقيمة 1.756 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.