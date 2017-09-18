سي آي كابيتال: 1.4 مليار جنيه إيرادات الشركة العام الحالي

سي آي كابيتال 5569

إيمان القاضي وشريف عمر:



تركز شركة «سى آى كابيتال» القابضة على تطبيق استراتيجية توسعية خلال الفترة المتبقية من 2017 والعام المقبل بمختلف أذرعها الاستثمارية، سواء بنوك الاستثمار أو إدارة الأصول أو السمسرة، وصولا إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها التأجير التمويلى.



واستعرضت الإدارة التنفيذية لمجموعة «سى آى كابيتال» الخطط المستقبلية للبنك الاستثمارى فى السوقين المحلية والخارجية - فى حوار مع «المال»- ضم كلا من حازم بدران، وطارق طنطاوى، نائبى الرئيس التنفيذى، وهشام جوهر، العضو المنتدب لقطاع ترويج وتغطية الاكتتابات.



وشهدت «سى آى كابيتال» خلال الفترة الماضية، العديد من التغييرات الجوهرية فى هيكل الملكية، بدأت ببيع البنك التجارى الدولى لأكثر من %75 من مساهمته بالشركة لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وأعلنت بعدها خطة للقيد وطرح نسبة من أسهمها فى البورصة.



فى البداية، قال حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة «سى آى كابيتال»، إن حجم الأصول المدارة عبر الشركة اقترب من 9 مليارات جنيه، وأصول المجموعة 5 مليارات جنيه، ومن المخطط زيادتها لـ 6 مليارات بنهاية العام الجارى.



وأوضح أن شركته حققت إيرادات فاقت المليار جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف وصولها إلى 1.4 مليار جنيه فى العام الحالى، متابعا: «حققت الشركة أرباحاً بقيمة 170 مليون جنيه العام الماضى، وهى أرباح تشغيلية بالكامل ولا توجد بها أى فروق عملة، وهناك خطة لزيادتها لأكثر من 200 مليون جنيه العام الحالى».



ولفت إلى استحواذ التأجير التمويلى على %50 من الأرباح التى تحققها «سى آى كابيتال»، فيما يسيطر ذراع بنوك الاستثمار والسمسرة وإدارة الأصول على النصف الآخر.



وقال إن «سى آى كابيتال»، تخطط لرفع حصتها فى هيكل ملكية «كوربوليس» للتأجير التمويلى إلى 86 % عبر التقدم بعرض للاستحواذ على حصة بنك «UBAF» الفرنسى بها، البالغة %14.



وتابع أن هيكل ملكية «كوربوليس» بعد إتمام الصفقة، سيتوزع بواقع 86 % لـ «سى آى كابيتال»، و%14 لرجل الأعمال طارق عزمى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «كوربوليس»، غير أنه رفض الإفصاح عن قيمة الصفقة.



كانت «سى آى كابيتال» استحوذت على حصتها الحالية فى «كوربوليس»، عبر شراء حصص البنك التجارى الدولى، والصندوق السيادى الألمانى «DEG»، خلال العام الماضى.



وأشار «بدران» إلى أن «سى آى كابيتال» نجحت فى زيادة أرباح «كوروبوليس» من 40 مليون جنيه، منذ عدة سنوات لتصل إلى 100 مليون جنيه خلال العام الماضى.



ووفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، احتلت «كوربوليس» صدارة شركات التأجير التمويلى خلال العام الماضى، بعد أن سيطرت على حصة سوقية 15.2 % من إجمالى العقود بقيمة 3.2 مليار جنيه، وسجلت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية 11.3.%



وأوضح أن «سى آى كابيتال»، تركز بقوة فى الفترة الراهنة، على ضمان استمرار نمو قطاع التأجير التمويلى، والتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إطلاق أذرع جديدة للتمويل الاستهلاكى، والتمويل متناهى الصغر، والتخصيم، مؤكدا أن الإدارة تسير فى إجراءات طرح « سى آى كابيتال» فى البورصة والمخطط أن تتم خلال العام المقبل.



وفى سياق متصل، قال طارق طنطاوى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، إنه ضمن خطة الطرح توجيه جزء من الحصيلة، لتفعيل نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والذى تفتقده سى آى كابيتال حاليا.



وعن ذراع إدارة الأصول، أشار إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على محفظة جديدة من بنك الاستثمار القومى بقيمة 600 مليون جنيه، بعد احتلالها صدارة شركات إدارة الأصول التى تتعامل مع البنك.



وأكد تواصل الشركة المستمر مع الهيئات الحكومية، مثل البريد والتأمينات الاجتماعية والاستثمار القومى، لتولى إدارة أى صناديق أو محافظ جديدة تطرحها تلك الجهات بالسوق المصرية.



وأشار إلى نجاح الشركة فى زيادة حجم الأصول المدارة والمستثمرة فى الأسهم من 1.2 مليار جنيه، خلال العام الماضى، لتقارب مليارى جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، فى حين واجهت صناديق الدخل الثابت العديد من التحديات بعد قرارات «المركزى" بتحجيم استثمارات البنوك فى هذا القطاع.



ولفت إلى دراسة الشركة إطلاق صندوق للمؤشرات فى السوق المحلية، بداية من العام المقبل، على أن يبدأ بمصر وبعدها يتم اختراق الأسواق المجاورة.



وعن نشاط السمسرة، قال إن الشركة تتبنى خطة توسعية خلال الفترة المقبلة فى الأسواق المحلية والخارجية، لافتاً إلى تقدمها للحصول على رخصة لافتتاح فرع فى السوق الإماراتية، ومن المتوقع بدء العمل به مطلع 2018.



وتابع: " لدينا تواجد تاريخى فى السوق الأمريكية، ونسعى حاليا إلى افتتاح فرع بالقارة الأوروبية، سيكون غالباً فى لندن، والشركة تحقق أداءً لافتاً فى السوق المحلية، وهو ما ظهر فى احتلالها مركز متقدم فى ترتيب شركات السمسرة."



وأكد اهتمام شركته بتنشيط تداولات المستثمرين الأفراد فى السوق المصرية، بجانب تعاملات المؤسسات.



يذكر أن شركة التجارى للسمسرة فى الأوراق المالية "CIBC »، احتلت صدارة تعاملات شركات السمسرة فى أغسطس الماضى، وسيطرت على حصة سوقية %11، واحتلت المرتبة الثالثة وفقاً لتعاملات الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.



ومن جانبه، قال هشام جوهر، العضو المنتدب لشركة «سى آى كابيتال» للترويج وتغطية الاكتتابات، إن الشركة تولت إدارة وترتيب نحو 28 صفقة خلال السنوات الأربع الماضية بقيمة 10.3 مليار دولار.



وتابع أنه جار العمل على تنفيذ صفقات خارج مصر ، كاشفا عن تولى شركته، مهمة المستشار المالى لصفقة استحواذ على شركة صناعية فى أوروبا خلال الفترة الحالية.



وقال «جوهر» إنه جار تجهيز شركة «إنبي» للطرح فى البورصة، والمفترض أن يتم خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، متوقعا توقيع عقود إدارته مع الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف عن أن شركة «برايس ووتر هاوس pwc» تعكف حاليا على مراجعة أوراق «إنبي».



وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت مؤخرا فوز تحالف تقوده «سى آى كابيتال» مع «جيفريز إنترناشونال ليميتد» وبنك «الإمارات دبى الوطنى» بصفقة بيع وترويج %24 من أسهم شركة «إنبى» للبترول فى الطرح المزمع إجراؤه فى البورصة.



وأضاف جوهر أنه بمجرد توقيع العقود، ستعقد اجتماعات مكثفة بين كل الأطراف المعنية، بما فيهم إدارة «إنبي» والمساهمين فضلا عن تحالف «سى آى كابيتال» لوضع الخطة التنفيذية،علاوة على مكتب «بيكر آند ماكنزي» المستشار القانونى للطرح ، وشركة «برايس ووتر هاوس».



وقال إنه جار دراسة إصدار شهادات إيداع دولية لـ «إنبي» ضمن برنامج الطرح فى البورصة.



وأشار «جوهر» إلى أن «برايس وتر هاوس» تعكف حاليا على إعادة هيكلة ومراجعة جميع البيانات والمستندات الخاصة بـ «إنبى»، فى حين يسعى تحالف « سى آى كابيتال» و«جيفريز» و« الإمارات دبي» إلى إنهاء إجراءات توقيع العقود مع الحكومة لإدارة الطرح والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية فى «إنبى» وبنك الإمارات دبى الوطنى لوضع الخطة التنفيذية للطرح.



وأكد أنه جار دراسة إصدار شهادات إيداع دولية ضمن طرح «إنبى»، الذى يلعب مكتب «بيكر ماكينزى» دور المستشار القانونى له.



وأكدأن إدارة بنوك الاستثمار فى «سى آى كابيتال» تولى اهتماماً بالقطاعات التى تشهد رواجاً استثماريا،ً والتى توصف بـ«الدفاعية» ومنها التعليم والصحة والأدوية، والزراعة، بجانب القطاعات التصديرية، والخدمات المالية غير المصرفية.



واستبعد طرح أى شركة عقارية فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى ظل انخفاض الأسعار النسبى للشركات المقيدة حاليا،ً والتى تتسم بقوة مراكزها المالية، وتنوع الشرائح التى تستهدفها مما يدفع المستثمرين لتفضيلها على أى طروحات جديدة.



وكشف أن «سى آى كابيتال» تخطط لإدارة طرح إحدى الشركات العاملة فى مجال التجزئة بالبورصة المصرية، مع نهاية العام المقبل.



وأشار إلى تولى «سى آى كابيتال» مهام المستشار المالى المستقل لشركة «كايرو ثرى إيه» فى تقدمها للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة، والذى لا يزال ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.



ومن ضمن الصفقات التى نفذتها «سى آى كابيتال» خلال الفترة الأخيرة استحواذ شركة «نستله» العالمية على شركة «كارفان» للتسويق والمشهورة بالعلامة التجارية «بونجورنو كافيه»، وإدارة طرح شركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية خلال العام الماضى، وصفقة بيع %7.5 من شركة «إيديتا» لمجموعة من المستثمرين، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، وذلك بقيمة تقترب من مليار جنيه.



وتولت «سى آى كابيتال» فى ديسمبر 2015، إدارة طرح أسهم شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية فى البورصة، فى صفقة بلغت أكثر من مليار جنيه، ونفذت فى يناير الماضى عملية زيادة رأسمال شركة «أوراسكوم» القابضة للفنادق المقيدة فى بورصة سويسرا، ومهام المستشار المالى لتقسيم شركة «عامر جروب» بقيمة قاربت 5 مليارات جنيه، واستحواذ شركة مصر للأسمنت قنا، على شركتى «أسيك» للأسمنت، و«أسيك» للخرسانة الجاهزة، بنحو 1.1 مليار جنيه.



وتولت «سى آى كابيتال» نيابة عن مجموعة القلعة الاستثمارية، بيع شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بقيمة 430 مليون جنيه، ودور المستشار المالى لشركة «العليان» السعودية فى الاستحواذ على %100 من شركة «الرشيدى الميزان».