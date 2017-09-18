محرز: الزراعة تسابق الزمن لاستكمال خطة تطوير البحيرات الشمالية

مني محرز

❏ لجنة وزارية للإشراف على الثروة السمكية فى 16 محافظة

❏ عقوبة الصيد الجائر تصل لـ 100 ألف جنيه فى تعديلات القانون 124 لسنة 83

❏ نستهدف إلقاء 20 مليون «زريعة» فى بحيرة ناصر قريبا..و«الهيئة الهندسية» تساهم فى تكريك «المنزلة»



المال ـ خاص



شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لجنة وزارية للإشراف على الثروة السمكية فى أكبر 16 محافظة منتجة للأسماك، تُعنى بصحة المنتج وجودته، والمحافظة على الزريعة، كما تسابق الوزارة الزمن لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير البحيرات الشمالية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حوار خاص مع «المال»، إن خطة تطوير البحيرات تنفذها هيئة الثروة السمكية، وتستهدف زيادة الإنتاج المحلى ورفع جودته فى المقام الأول، وتشمل جميع البحيرات، وعلى رأسها المنزلة، والبرلس، وناصر.



وتتضمن الخطة وفقا لـ«محرز»، تنفيذ عمليات التطوير الأولية لبحيرة المنزلة، وتشمل إزالة النباتات والبوص والأحراش، وتطهير وتكريك «البواغيز» – مدخل البحيرة – وذلك بالاستعانة بكراكة ضخمة تم تأجيرها من هيئة قناة السويس.



وأضافت أن وزارة الزراعة أجرت دراسة فنية لإقامة قنوات تدخل منها المزيد من المياه المالحة للبحيرة، بما يسمح بالتكاثر النوعى للأسماك.



وقالت إن الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والبيئة والرى، تعكف على تنفيذ خطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحى قبل تسربها للبحيرة، وتم فى هذا الصدد إقامة عدد من محطات المعالجة على ضفافها، بمشاركة المحافظات.



وتستحوذ بحيرة المنزلة على نحو %60 من حجم عمليات صيد الأسماك فى مصر، وتتميز بوجود 3 أنواع من المياه، هى العذبة والمالحة والخليط، وتعتبر أكثر البحيرات تنوعا من حيث الإنتاج.



أوضحت «محرز» أنه تم الانتهاء من تطهير بحيرة البرلس، الواقعة على ضفاف البحر المتوسط، وتم تحزيمها بكردون أمنى، لمنع التعديات، وتضمن العمليات الإجرامية والعصابات، واختباء العصابات، وذلك بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات.



وأشارت إلى أن بحيرة ناصر تشهد اهتماما مكثفا أيضا إغلاقها تماما أمام عمليات الصيد خلال الشهرين الماضيين، لتحسين كميات وجودة الإنتاج، بالتزامن مع زيادة إنتاج الزريعة من المفرخات، وسيتم قريبا إلقاء 20 مليون زريعة فى البحيرة.



كما أشارت إلى أنه تم اتخاذ نفس الإجراء فى بحيرة البرلس، والبردويل، وخليج السويس، وما حولها لمدة 5 أشهر، وهى الفترة من مايو حتى أكتوبر، مؤكدة أن الموسم الجارى الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل، سيشهد إنتاجية أفضل.



ويوجد فى مصر 8 بحيرات منتجة للأسماك، هى: المنزلة والبرلس وإدكو وقارون والفيوم وناصر ومريوط والبحيرات المرة، فضلا عن نهر النيل، وسواحل البحر الأبيض والأحمر، وتنتج تلك المناطق نحو %30 من إنتاج مصر من الأسماك، والـ %70 عبر المزارع.



وأوضحت محرز أن الوزارة تسعى حاليا لمساعدة المربين، وأصحاب المزارع، من خلال تغيير سياسات وأساليب التربية، بحيث تواكب المعايير العالمية، وفى هذا الاطار جرى تأهيل 50 مزرعة خلال أغسطس الماضى، وتسليم أصحابها شهادات إعتماد من جهة فحص دولية.



وقالت إن عمليات التدريب ونقل الخبرات، تمت من خلال المعامل التابعة لمعهدى البحوث الزراعية بمحافظة الشرقية، وعلوم الأسماك والبحار العالمية، وذلك فى ورش عمل تدريبية على التقنيات الحديثة فى الاستزراع السمكى.



وأكدت أن الوزارة تسعى لتطوير عمليات الصيد فى نهر النيل، لاسيما بعد قرار منع التربية فيه، عقب كارثة نفوق الأسماك بفرع دمياط خلال 2015.



وأشارت إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بإلقاء زريعة فى عدة مناطق بمجرى النهر، حول القاهرة الكبرى «الجيزة ـ القليوبية ـ القاهرة»، وأيضا فى بنى سويف.



وكشفت أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لتعديلات القانون 124 لسنة 1983، الخاص بالصيد والأحياء المائية، والذى يوفر الإطار التشريعى لاستغلال جميع المصائد دون الإضرار بمياه النيل، والثروة السمكية.



يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كانت قد تبنت إجراء تعديلات شاملة على قانون الصيد، وذلك بعد دخول عدد من الصيادين إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة، ما أدى إلى وقوع أزمات كبيرة، أهمها إلقاء خفر السواحل فى ليبيا، وتونس، والسودان، والصومال، القبض على عدد من مراكب الصيد المصرية.



وقالت محرز، إن القانون يتضمن رقابة مشددة على عمليات الاستزراع على جانبى النهر، واستخدام أعلاف معينة لا تضر بصحة الإنسان، وكذلك إقامة أحواض سمكية على مساحات وأبعاد آمنة، كما يوفر الوقاية المناسبة للمياه، موضحة أنه لا يزال قيد الدراسة، من قبل المستشار القانونى لوزارة الزراعة.



ولفتت إلى أن أهم ملامح القانون تغليظ عقوبة الصيد الجائر، التى تعد محدودة للغاية حاليا، ولا تتعدى مئات الجنيهات، ومن المنتظر سيتم مضاعفتها لتبدأ من 10 ألاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.



وكشفت أن القانون يمنع وجود احتكارات لعمليات الصيد كما يجرى حاليا، وتم تشكيل لجنة فنية للطب البيطرى، مهمتها الاهتمام بقضايا الصيد والأسماك فى المحافظات، وتتبع مباشرة وزير الزراعة.



وأكدت على وجود معامل معتمدة دولياً تعمل فى مصر، مهمتها فحص جودة الأسماك، ومن بينها معهد الإنتاج السمكى بمركز البحوث الزراعية، وهو ما يساهم فى دعم التصدير، وتطوير الإنتاج، والثروة السمكية بشكل عام.



يذكر أن مصر تنتج ما يقرب من مليون و600 ألف طن أسماك سنوياً، ويتم استيراد ما يقرب من 250 ألف طن سنوياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ولا تنتج مصر بعض أنواع السردين، الرنجة، والماكريل، والباسا، وهى أصناف يتم استهلاكها بكثرة.