البنا: إجراءات مشددة للرقابة على الصادرات الزراعية

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

❏ برنامج للنهوض بإنتاجية المحاصيل الإستراتيجية.. والفراولة والبطاطس والموالح فى صدارة قائمة المبيعات الخارجية

❏ نستهدف زراعة 500 ألف فدان قطن العام المقبل.. وضاعفنا مساحة الذرة الصفراء

❏ تعديلات قانون التعدى على الأراضى أمام البرلمان.. وطالبنا بتغليط العقوبات

❏ منافذ الوزارة «الثابتة والمتحركة» توفر السلع بتخفيضات %15

❏ نعمل لصالح الفلاح.. وتعليماتنا عاجلة لاحتواء أى عجز فى توريدات الأسمدة



محمد مجدى والصاوى أحمد:



أكد وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، أن الوزارة تعمل وفق برنامج للنهوض بإنتاجية المحاصيل، وزيادة حجم التصدير للخارج، كما تعمل بالتوازى على حل مشكلات الفلاح، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.

وكشف البنا، فى حواره مع "المال"،عن خطط الوزارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، وآليات التسعير، وتطور معدلات التصدير، وآليات تعامل الوزارة مع مشكلة حظر العديد من الدول استقبال الصادرات الزراعية المصرية.



وإلى نص الحوار..



المال: ما حقيقة حظر الدول للحاصلات البستانية المصرية؟



الوزير: لا توجد مشكلات فى الحاصلات الزراعية المصرية، ما حدث هو أن بعض الدول فرضت حظرًا مؤقتًا على محاصيل معينة، لاحتوائها على نسبة من متبقيات المبيدات، أعلى من المسموح بها، والمسئول عن تلك المشاكل هم المصدرون الجدد، لعدم رجوعهم إلى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات.



تلك النوعية من التصرفات غير المسئولة من قبل البعض تخلق أزمة للسمعة التصديرية لمصر، لذلك يتم حاليا تشديد المعايير والإجراءات اللازمة لتصدير الحاصلات البستانية، حيث إنه يشترط على كل شحنة يتم تصديرها إلى الخارج أن تكون مصحوبة بشهادة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات.



وتوضح الشهادة نسب كل متبقيات المبيدات الموجودة فى الشحنة، وتكشف ما إذا كانت تلك النسبة مسموح بها فى الدولة المراد التصدير إليها أم لا، وهذا المعمل معترف به عالمياً.



ومن تلك المعايير أيضاً أخذ عينات من الحقل الزراعى ومن الشحنة المعدة للتصدير قبل سفرها عن طريق موظفين الحجر الزراعى، حيث كان سابقاً يقوم المصدر بإرسال العينة ليتم تحليلها وبعد حصوله على شهادة بأنها خالية من متبقيات المبيدات يبدأ هو بتجميع كميات أخرى مرشوشة بالمبيدات، وعند تصديرها إلى الخارج يتم اكتشافها ورفضها ومن ثم حظر استيراد المنتج بالكامل من مصر، وتم تطبيق هذا الإجراء الشهر الماضى.



المال: طبقا لإحصاءات الوزارة.. ما وضع الصادرات الزراعية حاليا؟



الوزير: هناك تطور ملحوظ فى معدلات التصدير، فمنذ مطلع 2017 حتى يونيو تم تصدير 3.501 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مقابل 3.124 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.



هناك طفرة كبرى فى معدلات التصدير، وهناك 3 محاصيل رئيسية فى الصدارة، وهى الموالح والبطاطس والفراولة.



على سبيل المثال صادرات البطاطس زادت بنسبة %84.64، بعدها ارتفعت من 407 آلاف و465.34 طن، العام الماضى، إلى 752 ألفًا 632 طنًا العام الحالى، والفراولة ارتفعت بنسبة %30.18، حيث قفزت من 31 ألفًا و830 طنًا العام الماضى، إلى 41 ألفًا و437 طنًا العام الحالى، كما زادت الموالح بنسبة وصلت إلى %26.93.



المال: ما أبرز ملامح خطة الوزارة للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية؟



الوزير: نعمل وفق برنامج محدد ومتكامل لزيادة المساحات المزروعة من كل المحاصيل الإستراتيجية.



على سبيل المثال لا الحصر، مساحة القطن العام الماضى بلغت 130 ألف فدان، وصلت العام الحالى لـ220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان أقطان إكثار، هذه المساحة توفر التقاوى لـ350 ألف فدان على الأقل خلال العام المقبل، كما أنها ستسمح بزيادة المساحات خلال العام التالى.



وطبقا لإستراتيجية الوزارة فمن المتوقع ارتفاع المساحات المزروعة قطنًا خلال العام المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان.



المال: وماذا عن توقعاتكم بشأن أسعار القطن التجارية العام الحالى؟



الوزير: واجه محصول القطن تدهورًا ملحوظًا خلال السنوات السابقة، بسبب تراجع الجودة وخلط البذرة وارتفاع تكاليف الزراعة، وتسعير المحصول الموسم الماضى كان مرضيًا جدًا للفلاح، بعد تراجع المساحات المزروعة.



من المتوقع أن تكون الأسعار التجارية للقطن العام الحالى أفضل كثيرا، بعد تحديد سعر ضمان عند 2100 أقطان وجه قبلى و2300 لأقطان الوجه البحرى، وهذا السعر مرضٍ جدا للفلاح، ومن المرتقب ألا يقل سعر القطن التجارى عن 3000 جنيه.



ويعتبر سعر الضمان مجرد آلية للحفاظ على القطن فى حالة وجود كبوات فى السوق العالمية، وهو أقل سعر ممكن أن يبيع به الفلاح، فعلى سبيل المثال، لو انخفض سعر القطن فى السوق الحرة عن سعر الضمان، فإن الحكومة ملزمة بالشراء من المزارعين بالأخير.



وفى حال زيادة سعر السوق عن "الضمان"، فالفلاح له مطلق الحرية فى بيع محصوله لأى مصدر آخر.



المال: ما الجديد فى تسويق قطن الإكثار؟



الوزير: تستحوذ وزارة الزراعة بالكامل على تسويق أقطان الإكثار عن طريق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بحسب القانون.



وتتضمن ضوابط وآليات زراعة وتسويق قطن الأكثار الحفاظ على عدم خروج بذرة القطن بعيدا عن الوزارة وعدم خلطها والحفاظ على نقائها والارتقاء بجودة القطن.



يشار إلى أن «أقطان الإكثار» تستخدم بذورها فى إنتاج التقاوى للموسم التالى، وتبلغ المساحات المزروعة بقطن الإكثار 62 ألف فدان بالوجهين البحرى والقبلى، ومن المتوقع انتاج 500 ألف قنطار بذرة قطن توفر التقاوى لمساحات تبلغ 500 ألف فدان تزرع الموسم الجديد، وتقوم وزارة الزراعة بتحديد وإعلان آليات تسويقها كل عام.



المال: ما خطة عمل الوزارة فى موسم الأرز؟



الوزير: من يحدد مساحة الأرز كل عام وزارة الموارد المائية والرى، وبلغت الموسم الحالى نحو مليون و76 ألف فدان، ولكن للأسف توجد بعض المخالفات فى المحافظات المختلفة، ومع تطبيق الغرامات انخفضت بشكل ملحوظ، خاصة مع الإصرار على تحصيل المخالفة بقيمة 4 آلاف جنيه عن الفدان.



يشار إلى أن الحكومة حددت مساحة مليون و76 ألف فدان لزراعة الأرز الموسم الحالى فى 8 محافظات، وهى البحيرة 174 ألفا و978 فدانا، الغربية 70 ألف فدان، كفر الشيخ 275 ألفا و18 فدانًا، الدقهلية 300 ألف فدان، دمياط 57 ألف فدان، الشرقية 176 ألفا و401 فدان، الإسماعيلية 3 آلاف و520 فدانا، بورسعيد 30 ألف فدان.



وتستهلك مصر 3.5 مليون طن أرز أبيض، وتنتج سنويا نحو ٤ ملايين طن أرز أبيض، ويتم تصدير الفائض للخارج.



المال: وماذا على صعيد تحديد أسعار الأرز الموسم الحالى؟



الوزير: وزارة التموين بالتعاون مع "الزراعة" ستعلن سعرًا استرشاديًا وستطلب من الجميع الرجوع له، والشراء يتم عبر المناقصات.



مشكلة الأرز خلال العام الماضى كان بسبب تصدير كميات كبيرة منه خارج البلاد، مما تبعه زيادة غير مسبوقة فى الأسعار، حتى تم وقف التصدير، ومن ثم عادت الأمور إلى طبيعتها كما تم استيراد كميات من الأرز الهندى لسد العجز الموجود فى السوق.



وأستبعد تكرار الأزمة أو حدوث عجز فى معروض الأرز خلال العام الحالى، بشرط إحكام الرقابة على المنظومة.



المال: ما الجديد فى محصول الذرة الصفراء؟



الوزير: المساحة المزروعة العام الماضى من محصول الذرة الصفراء بلغت 790 ألف فدان، أما العام الحالى قفزت إلى 1.5 مليون فدان، ونعمل وفق مخطط لزيادة الإنتاجية العام المقبل.



وهناك مباحثات مستمرة مع شركات اتحاد منتجى الدواجن، لضمان شرائه الذرة المنتجة من الفلاح، والسعر قد يرتفع نتيجة حالة العرض والطلب فى السوق، ويتم استخدام الذرة الصفراء كعلف للدواجن، والعائد سيكون مجزيًا للفلاح.



المال: ما دور وزارة الزراعة فى مواجهة انفلات الأسعار بالأسواق؟



الوزير: وزارة الزراعة دورها إنتاجى وليس من مهمتها ضبط الأسعار فى السوق، والمنوط بذلك هى «التموين» وجهات حكومية أخرى، ومع ذلك نضخ كميات من السلع بأسعار مخفضة بمنافذنا لمواجهة الغلاء.



مصر تتبنى سياسة السوق المفتوحة، ودور الحكومة المساهمة فى ضبط الأسعار من خلال طرح كميات من السلع فى السوق، وهذا ما تقوم به وزارة الزراعة من خلال منافذها، وفى حال زيادة الكميات المعروضة من السلع المدعمة ستنخفض فى المقابل الأسعار فى السوق الحرة بشكل تلقائى.



والزراعة لديها منافذ ثابتة ومتحركة أسعارها أقل من السوق بنحو %15، وتتوزع فى مديريات الزراعة بالمحافظات، ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع على مدار العام بها، تتضاعف فى فترات المواسم، ونمتلك 153 منفذًا وسيارات متنقلة عددها يتراوح من 10 إلى 15 حمولة الواحدة 2 طن.



المال: ما آخر تطورات العمل بقانون تجريم التعديات على الأراضى؟



الوزير: تنادى بنود مشروع التعديلات الخاصة بقانون التعدى على الأراضى الزراعية بتغليظ العقوبة على المتعدى، باعتبارها قضية قومية وخطيرة.. ولا يزال القانون قيد المناقشة فى مجلس النواب، وأعلنا موقفنا بشأن رفضنا ملف المصالحات مع المتعديين جملة وتفصيلا، ومن المفترض أن يدعم الرأى العام هذه القضية لسرعة إخراج تعديلات القانون وتطبيقها.



المال: لماذا رفضتم فكرة التصالح مع المتعدين؟



الوزير: قانونا لا يصح أن أتصالح مع مخالفة، وكيف إذن أعوض من تمت معاقبته بالإزالة من قبل، كما أننا حال موافقتنا على مبدأ المصالحات فإننا بذلك نشجع استمرارها، واستمرار الاستثمار غير الرسمى، ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة للثواب والعقاب، ووزارة الزراعة متمسكة بموقفها، وعدد كبير من أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان يؤيدون موقف الزراعة، ولكن وفى كل الأحوال ففى حال صدور قانون بالتصالح مع المخالفين فنحن ملتزمون بتنفيذه.



المال: ما أهم ملامح قانون التعدى على الأراضى الزراعية؟



الوزير: أهم بنود القانون التعامل مع قضية التعدى على الأراضى الزراعية باعتبارها جنحة، لكن الوزارة تطالب بالتعامل مع القضية بشكل جنائى، وثانيا نطالب بفرض عقوبة مالية أو الفصل من الوظيفة لكل من يسهم فى تقنين الوضع المخالف بإدخال المرافق.



المال: هل هناك أزمة حالية فى إمدادات الأسمدة للمزارعين؟



الوزير: كان هناك بعض الاختناقات مؤخرا فى بعض محافظات الصعيد، ولكن بسبب ارتفاع أسعار النقل، وليس بسبب خفض توريداتنا، ولكنها لم تؤثر على المحصول، والموسم الصيفى مر بسلام.



وتم إصدار تعليمات لوكلاء الوزارة فى المحافظات، بأن من يعانى عجزًا فى معروض الأسمدة فإنه يقوم بتحويل الكميات المطلوبة لسد العجز من الجمعية المتوفر بها الأسمدة إلى الجمعية التى تعانى من العجز، ولجنة الأسمدة تجتمع أسبوعيا لمتابعة أى جديد فى هذا الشأن.



وبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة فى محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو الماضى، ولكنها تفاقمت بشكل ملحوظ مؤخرا، وسط مطالبات جمعيات النقل بزيادة «النولون» من جهة وشركات الإنتاج برفع أسعار التوريد من جهة أخرى.