حسب الله: السويس للتنمية تضع اللمسات النهائية لـ 15 تسوية ودية

عمرو حسب الله

❏ عقد لإنتاج الخلاطات باستثمارات 50 مليون دولار.. وآخر للمستلزمات الصحية

❏ مفاوضات مع الصين لتمويل مشروع لإنتاج ألواح الجبس بالسخنة.. وخطة لإنشاء مدينة للسيارات وأخرى للمعدات المستعملة

❏ تقدمنا للحصول على 5 ملايين متر.. ونخطط لاستقطاب شركات عالمية

❏ نستهدف إقامة مناطق خدمية ولوجيستية.. وإدراجنا ضمن المخالفين كان خاطئا



المال ـ خاص



تعقد شركة السويس للتنمية الصناعية (SIDC) اجتماعا قريبا مع لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، لإقرار 15 تسوية ودية تم توقعها مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى يونيو الماضى بقيمة مليار جنيه.



و تقوم (SIDC) بدور المطور الصناعى لـ 10 ملايين متر مربع بالقطاع الصناعى، بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس، يعمل بها 40 مستثمرا وبعد إبرام تلك التسويات الأخيرة سيرتفع عددهم بالمنطقة إلى 55 مستثمراً.



وتقع أراضى الشركة، بالقرب من مينائى الأدبية والسخنة ومطار القاهرة ، وتتولى تقديم مصانع مجهزة ومصممة مع متطلبات العملاء بجانب أعمال مقاولات والإنشاء ، وتقوم بالتأسيس القانونى للعميل، والحصول على الموافقات الحكومية والتصاريح.



وقال د.عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة الشركة - فى حوار مع «المال» - إن رئاسة الفريق مهاب مميش للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، كتبت نهاية ناحجة لمفاوضات استمرت 4 سنوات لإبرام تلك التسويات ، خاصة أن الإدارة السابقة برئاسة د. أحمد درويش، كانت تتحفظ على إبرامها.



وأكد أن المشروعات التى تمت تسوياتها تتسم بالجدية، ومنها من بدأ الأعمال الإنشائية، وتضم استثمارات أمريكية وألمانية وفرنسية وإسبانية وتركية، بجانب المحلية، مضيفاً أنه على الرغم من إبرام تسويات على تلك المشروعات فإن بعضها لايزال يواجه صعوبات فى الحصول على التراخيص والموافقات، نتيحة للبيروقراطية الحكومية وجار حل تلك العقبات بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.



وقال "حسب الله" إن مشكلة العقود تعود لعام 2013 عندما صدر قرار من مجلس الوزراء وقتها، بسحب جميع الأراضى غير المستغلة بمنطقة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية، حتى لو كانت منماه و مكتملة المرافق، علما بأن النشاط الرئيسى لشركة السويس للتنمية، هو تطوير وتنمية و التصرف فى الأراضى .



وأضاف أن إقحام شركة السويس للتنمية، ضمن قرار مجلس الوزراء، جانبه الصواب لأن النشاط الرئيسى لها هو التطوير وليس التصنيع، كما هو الحال بالنسبة للشركات الأخرى قائلاً : " المطور الصناعى الذى يقوم بتسقيع الأراضى يقتل نفسه باعتبار أنه يتولى ضخ استثمارات عملاقة فى تنمية الأراضى، ويحتاج إلى إبرام تعاقدات لتغطية تلك المصروفات.



وقال إن الشركة تنتظر تصديق الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، على إبرام عقدين جديدين مع مستثمرين تمهيدا لاستكمال إجراءات المرافق و الرخص لهما.



وأوضح أن العقد الأول مع شركة "Azura Egypt" وهى عبارة عن استثمارات مصرية إسبانية لتصنيع الأدوات الصحية، بما فيها صناعة أطقم حمامات وخلاطات، باستثمارات 50 مليون دولار على مساحة 70 ألف متر.



والعقد الثانى : سيتم توقيعه مع شركة "Techno Vision" لإقامة وحدات سابقة التجهيز والمعروفة باسم "Plug and Play "، باستثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن نشاط المشروع يتمثل فى استيراد وتخزين الأدوية والمسلتزمات والأجهزة والمعدات الطبية والمعملية ومستلزمات تجميع وتصنيع الأدوية والمحاليل والفرش الطبى وغير الطبى.



وكشف "حسب الله" عن التفاوض مع مستثمر صينى لإنتاج ألواح الجبس لاستغلال فرصة وجود "الجبس الخام " المنتج ثانويا من مصنع شركة النصر للكيماويات الوسيطة .



وعن الخطة المستقبلية للشركة ، قال "حسب الله" إنها تعمل على محورين الأول : يتضمن التوسع الجغرافى، إذ تقدمت بطلب للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس منذ عام ونصف ، بتطوير 5 ملايين متر مربع ، ولم يتم الرد حتى الآن.



كما تقدمت بطلب إلى هيئة الموانيء البرية ، لإقامة مراكز تجارية لوجيستية وصناعية متخصصة على المناطق الحدودية، وتمت دراسة إقامة مركز يضم مجازر وثلاجات ومركز زراعى وغذائي بمنطقة "أرقين" الحدودية مع السودان ، وآخر لمواد البناء ومعداته فى منطقة السلوم بالمنطقة الحدودية مع ليبيا، و ثالث على حدود مصر وغزة لبيع السلع الاستهلاكية اليومية، بالعملة الأجنبية.



أما المحور الثانى فيختص بتحديد أهم الشركات العالمية التى تتعامل مع السوق المحلية، واستقطابها للاستثمار فى مصر وطرق أبوابها، والوقوف على أسباب رحيلها من السوق المصرية ودعوتها للعودة.



وبخصوص خطة الشركة التسويقية للفرص الاستثمارية، أوضح أنها تستهدف شركتين فى بند عملاء متوقعين وهما "Koch Industries" الأمريكية ، والتى تقوم بالعديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية، وشركة " Dow" للكيماويات.



وقال إن هناك فرصا استثمارية يتم التخطيط لها وعرضها على مستثمرين مصريين، وعلى رأسها إقامة مصنع لدرفلة الحديد لعلاج الفجوة بين إنتاج حديد التسليح والدرفلة، وأخرى لمصنع الزنك لخدمة مصنعِ "Azura " وجار دارسة إقامة مدنية للمعدات والمركبات على مساحة 250 ألف متر مربع ، ويهدف إلى توفير خدمة البيع للمعدات المستعملة للمستثمرين الذين يتجهون إلى استيراد معداتهم من دبى.



وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى إقامة مدينة للسيارات، بها جميع الخدمات، مثل تخزين ومعارض ومراكز تجميع وتصدير واستيراد للسيارات والشاحنات والدراجات البخارية والقوراب، على أن يتواجد بداخلها جميع مؤسسات الدولة، و أهمها الإفراج الجمركى والضرائب والتقييم والصيانة.



ولفت إلى أن المرافق بالقطاع الصناعى الأول ، تضم شبكات الطرق، وتوزيع الكهرباء، والغاز الطبيعى ومدينة سكنية للذكور، موضحا أن تلك المدينة تخدم نحو 6000 عامل بمصانع العين السخنة، و تضم عيادات ومطاعم وغيرها من الخدمات.



ويتوزع هيكل مساهمى السويس بواقع %60.5 لشركة أوراسكوم، و الباقى موزع بين البنك الأهلي وشركة «تريجر كريك» و بنك «CIB» و«غبور جروب» وآخرين.