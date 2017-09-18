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اقتصاد وأسواق
وزير الري يستعرض مع البنك الدولي مجالات التعاون
الإثنين 18 سبتمبر 2017 12:24 م
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
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الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
خاص
استعرض الدكتور، محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع وفد من البنك الدولى، سبل التعاون والدعم المنتظر، وفق بيان
ويزور وفد من البنك الدولي، مصر خلال الفترة من 17 وحتى 25 سبتمبر 2017 لاستعراض أوجه التعاون والمجالات التى يمكن من خلالها دعم البنك للحكومة المصرية ولاسيما مجالات الزراعة والري.
تناول اللقاء استعراض استراتيجية الوزارة حتى 2050، وأهم المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية وفي مقدمتها تحسين نوعية المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإيجاد مصادر مياه غير تقليدية.
وتطرق اللقاء إلى محور الاستيراتيجة الخاص بتطوير القوانين والتشريعات بما يخدم المستجدات والتحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، ويحافظ على هذه الثروة القومية لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة والوفاء بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجال الزراعة لخدمة الأجيال القادمة
واستعرض الوزير مع ممثلي البنك الدولي توجهات الدولة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى فى تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة ومساحات الأراضى التى تمتلكها الدولة على جانبى شبكتى الترع والمصارف بما يعود على الدولة باستثمارات وعائدات تمكنها من تنفيذ سياساتها التنموية في مختلف المجالات ، بالاضافة إلى المردود الاجتماعى والبيئى التى تعكسه هذه المشروعات على المواطن
وأبدى وفد البنك ترحيبه بتوجهات الوزارة ودعمه لهذه التوجهات خلال الفترة المقبلة.
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