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اقتصاد وأسواق
الهيئة العربية للتصنيع توقع برتوكول تعاون ضد السرطان
الإثنين 18 سبتمبر 2017 12:10 م
الهيئة العربية للتصنيع
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الهيئة العربية للتصنيع
الصاوي أحمد
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية دعم كافة الجهود التصنيعية والبحثية الرامية لمُواجهة مُسببات مرض السرطان بالمناطق الأكثر إحتياجا .
وأشار سيف الدين أن التعاون مع مُؤسسة جمعية أصدقاء المُبادرة القومية ضد السرطان ومُستشفي 57357 بدأ قبل أشهر في العديد من المشروعات المُتنوعة وحاليا هناك تعاون في منطقة الجزيرة الخضراء.
أشاد الدكتور عمرو سلامة رئيس مجلس أمناء مُستشفي 57357 بروح الفريق الواحد الذي يتميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجمعية أصدقاء المُبادرة القومية ضد السرطان لإنجاح هذا المشروع الطموح فهدفنا مُحاربة سرطان الجهل والمرض والفقر .
جرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع ,حيث شهده الفريق عبد العزيز سيف الدين والدكتورعمرو سلامة ومسئوليجمعيــة أصدقــاء المُبــادرة القوميــة ضد السرطـان ومُستشفي 57357.
يأتي هذا في إطار الدور المُجتمعي للهيئة وإيمانها بمسئوليتها الإيجابية تجاه قضايا وهموم وطنها في شتي المجالات ومن بينها الصحة.
في هذا السياق , أشاد الفريق عبد العزيز بدور جمعية أصدقاء المُبادرة القومية ضد السرطان والتي تُعد من الجمعيات النشطة في خدمة المُجتمع ومشروعات الصحة والبيئة خاصة بالقري والمناطق الأكثر إحتياجا وأكد علي الدور المُشرف لمُستشفي 57357 وقصة نجاحها الرائدة.
أشاد الدكتور عمرو سلامة بالخبرات الصناعية والتكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع وتوفير الإحتياجات المُتميزة فى جميع المجالات التصنيعية والتكنولوجية بدرجة عالية من الدقة والجودة
كما أكد سلامة علي التعاون مع الهيئة يمتد للعديد من المجالات المُتعددة من مشروعات بنية أساسية بالمناطق الأكثر إحتياجا بالإضافة للتجهيزات الجديدة بمستشفي 57357
كما أشاد عمرو سلامة بقوله أن الهيئة أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لمواجهة مُسببات المرض علي أرض الواقع .
ومن جانبه , ذكر سيف الدين أن التعاون بين الهيئة و 57357قائم علي دراسة المشكلات علي أرض الواقع لإختيار أفضل السبل لحلها .
يُذكر أنه هناك العديد من القري والمناطق الأكثر إحتياجا تعاني من مُشكلات عدم وجود شبكة للصرف الصحي وإختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف وتراكم للمُخلفات الصلبة .
من هنا قام مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة مُؤخرا بأخذ المُبادرة ودراسة المُشكلة بالتعاون مع مؤسسة 57357 وتم البدء في تركيب عدد من محطات للصرف الصحي الثابت أو المُتنقل بسعات مُختلفة تتناسب مع ظروف المكان والبيئة بتلك المناطق والقري الأكثر إحتياجا .
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية مُساندة ودعم مُؤسسة جمعية أصدقاء المُبادرة القومية ضد السرطان ومُستشفي 57357, قائلا أن هذا واجب علي كل فرد ومُؤسسة تحرص علي وطنها ومُستقبل وصحة أبنائها.
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