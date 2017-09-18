وزير التموين: بدء هيكلة وتطوير القابضة للصناعات الغذائية

وزير التموين علي مصيلحي

❐ 22 مليار جنيه زيادة فى الدعم بموازنة 2018/2017

❐ لن تحدث أزمة فى الأرز.. وقرار زيادة فارق نقاط الخبز بيد مجلس الوزراء

❐ الانتهاء من ميكنة جميع بطاقات التموين وتسليم 180 ألف منها قريباً

❐ مشروعات «تنمية التجارة» تتخطى المليار جنيه



محمد مجدى والصاوى أحمد



التقت «المال» وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، لمناقشة أهم الملفات على جدول أعمال وزارته وأبرزها الدعم الحكومى الخاص بالوزارة بالموازنة العامة للدولة الحالية 2017 2018، وتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تعد حجر الزاوية فيما يخص طرح السلع التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى أخر تطورات عملية تحديث وإصدار البطاقات التموينية، وإقامة مناطق تجارية ولوجستية، تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.



المال: كيف سيتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية ؟



المصيلحى: يتم حالياً العمل مع وزارة التخطيط على هيكلة وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البالغ عددها 43 شركة، وسيتم البدء بشركات المجمعات الإستهلاكية الثلاثة "الأهرام، النيل، والإسكندرية" والمصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركات الزيوت، والمصرية لتسويق الأسماك، بالإضافة إلى المطاحن التابعة للقابضة، والصوامع.



وأضاف أنه سيتم البدء فى تطوير تلك الشركات فور الانتهاء من إعداد الخريطة الخاصة بإعادة الهيكلة والتطوير مع وزارة التخطيط، إذ سيتم وضع خطة متكاملة لكل شركة، تشمل دراسة وضعها الحالى، وما سيتم تنفيذه.



يذكر أن المجمعات الاستهلاكية الثلاثة تصل عدد فروعها إلى 3 آلاف فرع، ويصل عدد فروع المصرية والعامة لتجارة الجملة إلى 300 فرع، وتمتلك شركة الأسماك ما يقرب 26 فرعاً.



المال: موازنة 2018/2017 حددت 85 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية كم يبلغ الدعم الموجه لكل منهما ؟



المصيلحى: إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية بالموازنة الحالية 2017 / 2018 يبلغ 85 مليار جنيه، شاملة دعم منظومة الخبز بإجمالي 45 مليار جنيه، ونحو 40 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك بزيادة تصل إلى 22 مليار جنيه، لتغطية زيادة أعداد المستفيدين من الدعم التموينى.



يشار إلى أن وزارة التموين كانت قد حصلت على 63 مليار جنيه دعم حكومى، من الموازنة العامة للدولة فى 2016 2017.



وأوضح وزير التموين أن الدعم المالى الذى يتم صرفه شهرياً للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية، يصل إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 21 جنيهاً، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أدى لارتفاع سعر القمح المستورد قابل ذلك زيادة فى الدعم الحكومى للتموين.



المال: ما هو الوضع الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية ؟



المصيلحى: مخزون السلع الاستراتيجية جيد، ويكفى 6 أشهر، وليس به أى مشكلات، ومخزون السكر يكفى حتى 5 أشهر، والزيت 3 أشهر.



كما أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه، والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.



المال: لماذا تكثر شكاوى البقالين والمواطنين من عجز بعض السلع التموينية؟



المصيلحى: لا يوجد عجز فى أى سلعة مدرجة على قائمة المقررات التموينية، قبل أو بعد زيادتها من 20 سلعة إلى 66 سلعة متنوعة الأصناف والأحجام والأوزان، وهى متوفرة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 3 ألاف فرع، وكذلك فروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.



كما أن المواطن المقيد على البطاقة التموينية، لديه مطلق الحرية فى الحصول على التموين من البقال أو من المجمع الإستهلاكى، وكذلك الحال مع الخبز المدعم، فلديه مطلق الحرية فى التعامل مع أى مخبز بلدى مدعم فى النطاق الجغرافى لمحافظته.



المال: كيف سيتم رفع كفاءة منظومة دعم السلع التموينية والخبز؟



المصيلحى: وزارة التموين هى ذراع رئيسى وأساسى من أذرع الدولة، ودورها الأساسى هو الجانب السلعى الخدمى للمواطن، وذلك من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وأهمها الثلاثة الرئيسية "السكر، الأرز، والزيت" بالإضافة للرغيف المدعم بسعر 5 قروش.



ورفع كفاءة منظومة الدعم، يتم من خلال تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوفير السلع التموينية، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى بكميات كافية، اتاحتها بكميات أكبر من معدلات الطلب، وضبط قنوات التوزيع الممثلة فى عدد 30 ألف بقال تموينى، نحو 28 ألف مخبز وفروع جمعيتى البالغة 3 آلاف فرع، مع إجراء متابعة مستمرة لضبط الأسواق لمواجهة أية أزمات محتملة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.



المال: لماذا واجهت المخابز البلدية المدعومة أزمة بشأن تعديل منظومة الخبز ؟



المصيلحى: هناك 26 ألف مخبز قاموا بدفع التأمين - ثلاثة أيام - من إجمالى 28 ألف على مستوى الجمهورية، وجارى العمل على حل مشكلة الأعداد المتبقية حتى لا تتوقف عن العمل أو إغلاقها، لأنه لن يتم صرف دقيق الخبز المدعم، إلا بعد دفع مبلغ التأمين.



يشار إلى أنه تم تعديل منظومة الخبز المدعم، بحيث يقوم المخبز بدفع مبلغ تأمين لصالح مشروع الخبز، ليحصل على الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم من المطاحن بالسعر الحر، والذى يتم ربطه وفقاً لأسعار البورصة العالمية.



المال: هل سيتم تخفيض عدد الأرغفة التى يحصل عليها المواطن؟



المصيلحى: لم يتم تخفيض عدد الأرغفة التى يحصل عليها المواطنين على البطاقات الذكية منذ تطبيق منظومة الخبز فى 2014، حيث يحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة يومياً أى ما يوازى 150 رغيف شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.



ما حدث هو أنه تم إعداد دراسة تم الإنتهاء منها وإرسالها إلى مجلس الوزراء ضمن الدراسات التى تقوم بها مختلف الوزارات، توضح أن معدل إستهلاك الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من 2 و3 أرغفة يومياً وذلك من إجمالى عدد الأرغفة التى يحصل وهى 5 أرغفة فى اليوم الواحد.



كما أن الدراسة إقترحت أن يحصل الفرد الواحد على 4 أرغفة يومياً بدلاً من 5 أرغفة، وذلك على حسب معدلات الإستهلاك، مع زيادة سعر فارق نقاط الخبز ليصبح سعر الرغيف الواحد 20 قرشاً، بدلاً من 10 قروش للرغيف الواحد.



يشار إلى أن المواطن يحصل على سلع مجانية مقابل توفيره للخبز المخصص له شهرياً، حيث يتم تحويل عدد الأرغفة التى يوفرها إلى نقاط، تحسب النقطة الواحدة بـ10 قروش، ويتم تجميع تلك النقاط التى تحول إلى مبالغ مالية على البطاقة التموينية الذكية يحصل بها على سلع مجانية من محال البقالة التموينية، أو المجمعات الإستهلاكية.



المال: ما الجديد فى عمليات تحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد ؟



المصيلحى: تم تحديث بيانات 30 مليون مواطن، فى حين أن المطلوب كان تحديث بيانات 19 مليون مواطن مقيد، وذلك من إجمالى 71 مليون مواطن يستفيدون حالياً من الدعم، ومقيدون على 21 مليون بطاقة تموينية، بينما يحصل ما يقرب من 80 مليون مواطن على خبز مدعم.



وقال وزير التموين إنه بعد ذلك سيتم إعادة تصحيح البيانات التى تم إستلامها، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وهيئة الرقابة الإدارية، ليحصل المستحق للدعم على حقه، وحذف غير المستحق.



يذكر أنه تم إعادة تصحيح بيانات المقيدين على البطاقات التموينية خلال شهرى يونيو ويوليو.



المال: وماذا عن تحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية؟



المصيلحى: لا توجد بطاقات ورقية حالياً، إذ تم الانتهاء من تحويل 600 ألف منها إلى بطاقات ذكية، ووزعت على أصحابها، وجارى تسليم 180 ألف بطاقة ذكية جديدة.



وأوضح أنه سيتم استخراج أى بطاقات جديدة فور تقدم الراغبين، وذلك طبقاً للشروط، وهى ألا يتعدى الراتب 1500 جنيه، والمعاش 1200 جنيه، وتم إعفاء الأرامل، والمطلقات، والعاملون فى الزراعة، والعمالة اليومية، والأبناء الذين ليس لديهم عائل.



المال: هل تتوقع حدوث أزمة فى توريد الأرز المحلى كما حدث فى الموسم الماضي؟



المصيلحى: الاحتياطى كافى، وهناك قرار بمنع تصدير الأرز خلال العام الحالى، لتغطية احتياجات السوق المحلية، ولن يحدث أى أزمات جديدة فى الأرز، إذ يتم صرف ما يقرب من 111 ألف طن شهرياً، من خلال البطاقات التموينية الذكية.



كان العام الماضى قد شهد طفرة غير مسبوقة فى تصدير الأرز، وبالتالى قلة المعروض بالسوق المحلية مقابل زيادة فى الطلب، ما أدى إلى قيام الحكومة ممثلة فى وزارة التموين باستيراد 80 ألف طن أرز بسمتى هندى، لكنه لم يلق قبولاً من المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.



المال: ماذا تم فى طرح الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية؟



المصيلحى: جارى متابعة ومراجعة خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بشكل كامل والعمل على استرداد أراضى الجهاز التى تم التعدى عليها، لإقامة مشروعات كبرى عليها، ممثلة فى مناطق تجارية ولوجيستية باستثمارات تتخطى المليار جنيه، بمختلف محافظات الجمهورية.



وأوضح الوزير أن البداية ستكون فى 7 محافظات، خلال العام الحالى، أبرزها الدقهلية، والأقصر، والسويس، وقنا، والفيوم، وأسيوط، كفر الشيخ، وتتراوح مساحة كل مشروع من 15 إلى 30 فداناً لكل محافظة، وتطوير منظومة التجارة الداخلية يجب أن يتم التركيز خلاله على الأسواق خاصة الخضر والفاكهة.



وقال الوزير أن مساحة الأراضى كالأتى، الدقهلية 20 فدان، الأقصر 26 فدان، أسيوط 17 فدان، الفيوم 15 فدان، السويس 30 فدان، قنا 15 فدان، كفر الشيخ 20 فدان، ومتوقع أن تبلغ التكلفة المبدئية لكل مشروع ما يقرب من 250 مليون جنيه.



وأكد الوزير أن الهدف من طرح تلك الأراضى هو سعى الحكومة فى زيادة وإنتشار المناطق اللوجيستية المخصصة للخضر والفاكهة، والمناطق التجارية التى تعمل على طرح مختلف السلع والمنتجات للمستهلكين، بأسعار منخفضة لمواجهة الإرتفاعات السعرية الحالية، التى نتجت عن القرارات الإصلاحية الأخيرة.



يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام خلال الثلاثة أعوام السابقة بطرح عدد من المناطق التجارية الكبرى، فى المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومحافظة القاهرة، واستغلت بمعرفة كبرى السلاسل التجارية، من بينها كازيون، وكارفور.