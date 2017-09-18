هالة السعيد: المواطن سيشعر بالارتياح على المدى المتوسط

هالة السعيد

أحمد عاشور:



تتوقع الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادى ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى عند التوقيع على قرض بقيمة 12 مليار جنيه، بموجب برنامج يشمل إجراءات إصلاحية وصفتها الحكومة بأنها "مؤلمة".



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها تتوقع أن تتجاوز معدلات النمو %5 خلال العام المالى الحالى، فى ضوء المؤشرات الأخيرة التى حققها الاقتصاد المصرى، حيث كشفت زيادة واضحة فى حجم الاستثمارات المنفذة ونمو فى القطاعات الانتاجية مؤكدة أن المواطن سيشعر بالارتياح على المدى المتوسط.



وأعلنت السعيد أن نهاية العام المالى الحالى ستشهد دفعة قوية لبعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التشييد والبناء، أحد أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادى، حيث من المقرر صرف أول دفعة من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات، إلى جانب تعويضهم عن الارتفاع فى تكاليف المشروعات المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية قبل تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى نوفمبر 2016.



وفى حوار مع «المال» كشفت وزيرة التخطيط عن استقرار الحكومة على إنشاء جهاز لإدارة أصول الدولة كبديل لإنشاء صندوق أملاك السيادى، موضحة أن الحكومة انتهت حتى الآن من حصر مايقرب من 2430 أصلًا غير مستغل من المقرر أن يبدأ الجهاز الجديد بإدارة تلك الأصول بعد إصدار قانون ينظم عمل هذا الجهاز، وإلى نص الحوار..



«المال»: بعد مرور أكثر من 8 أشهر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى، هل هناك نية لإجراء أى تعديلات على مستهدفات البرنامج خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو؟



وزيرة التخطيط: أعتقد أن معدلات النمو سترتفع عن المستهدفات التى وضعتها الحكومة، وستتجاوز سقف الـ%5 خلال العام المالى 2018/2017، فى ضوء النتائج التى حققها الربع الأخير من العام الماضى.



وأعلنت وزيرة التخطيط، الأسبوع الماضى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن معظم المؤشرات الخاصة بمعدلات النمو والاستثمار الأجنبى خلال الربع الأخير من 2017/2016 قد ارتفعت، فبلغ حجم النمو %5 مقارنة بـ%4.5 فى الربع نفسه من العام السابق، كما حققت قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد والبناء فضلاً عن التجزئة، معدلات نمو إيجابية.



ووفقاً لمؤشرات وزارة التخطيط، بلغت معدلات النمو خلال العام المالى الماضى %4.2، وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل إلى %5 العام الحالى.



«المال»: المواطن يشعر بصعوبات كبيرة فى المعيشة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى شملت تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، فى توقعاتكم متى ستتراجع حدة الإصلاحات، ومتى سيجنى المواطن ثمارها، خاصة أن الحكومة تؤكد أنها تصب فى مصلحة المواطن؟



وزيرة التخطيط: أرى أن الإصلاح الاقتصادى يسير بخطى جيدة، وأنا أقدر شعور المواطن بعبء الإجراءات الإصلاحية، ولكن هذا العبء سيقتصر على المرحلة قصيرة الأجل، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تحققت من بينها انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم، وأتصور أنه على المدى المتوسط سيشعر المواطن بالارتياح.



وأود أن أؤكد أيضا أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى هى توفير فرص عمل للشباب، وأن جميع مؤسسات الدولة تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من معدلات النمو المحققة، بحيث تعود على شريحة كبيرة من المواطنين وهو ما ظهر فى انخفاض معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى.



وتراجعت معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام المالى 2017/2016 إلى %11.9 مقارنة بـ%12.7 خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.



«المال»: بالرغم من تراجع معدلات التضخم وفقاً للبيانات الرسمية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة، ما الآليات التى تعتمد عليها الحكومة للحفاظ على الاتجاه النزولى لمؤشر التضخم والحد منه؟



وزيرة التخطيط: الجيد أن معدلات التضخم فى اتجاه نزولى، وأتوقع أن يستمر فى ضوء توقعات البنك المركزى بالوصول بمعدل التضخم إلى %13 بنهاية العام المقبل.



ونتخذ عدة إجراءات للسيطرة على التضخم، من بينها لتوسع فى طرح سلع بأسعار منخفضة وأحكام الرقابة على الأسواق وإنشاء سلاسل تجارية جديدة ونراهن على الاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التى تسهم فى خفض معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع معدلات نمو أنشطة رئيسية مثل قطاع التجزئة والاتصالات والقطاع الصناعى.



يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن منذ أيام عن تراجع معدلات التضخم إلى %33.2 خلال أغسطس الماضى على أساس سنوى مقابل %34.1.



«المال»: يلعب الاستثمار دوراً محورياً فى دفع معدلات النمو وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، إلا أن قرارات البنك المركزى الخاصة برفع معدلات الفائدة ستؤثر على حجم الاستثمارات المتدفقة وكذلك إجراء توسعات جديدة، وفقاً لما تؤكده كل القطاعات الاقتصادية، فما توقعاتكم لتأثير ارتفاع سعر الفائدة على معدلات النمو؟



وزيرة التخطيط: بأمانة شديدة، فى بلد مثل مصر معدلات الفائدة ليست الحاكم للعملية الاستثمارية، ولكن معدلات تدفق الاستثمار تتأثر بشكل واضح بمناخ الاستثمار وكذلك البيئة التشريعية، والحمد لله تم الانتهاء من قانون الاستثمار ومجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية للقانون، كما تم الانتهاء من قانون السجل العينى، وجارٍ الانتهاء من قانون الخروج من السوق وكل هذه التشريعات ستساعد على تحفيز الاستثمار.



وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوليو الماضى رفع معدلات الفائدة بواقع %2 للمرة الثانية فى أقل من شهرين، وقال البنك إن رفع معدلات الفائدة هدفه الحد من الآثار السلبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء والقيمة المضافة.



«المال»: ما التصور النهائى لاستغلال أصول الدولة، حيث تم رصد نحو 10 مليارات جنيه فى الموازنة العامة لإنشاء صندوق أملاك لإدارة تلك الأصول؟



وزيرة التخطيط: الدراسات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية استقرت على إنشاء جهاز لإدارة أصول الدولة وليس صندوقاً سياديا، ومن المقرر الانتهاء من وضع التشريع الذى بموجبه سيتم نقل الأصول لولاية الجهاز خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 أسابيع.



وتأتى تصريحات وزيرة التخطيط تأكيداً لما انفردت به «المال» مايو الماضى، تحت عنوان "الحكومة تعيد النظر فى صندوق أملاك السيادى، بعد عامين من الدراسات التفصيلية التى قامت بها بالتعاون مع مكتب "إستراتيجى آند" العالمي.



ونقلت الوزيرة لـ«المال» أنها سحبت مشروع قانون إنشاء صندوق أملاك من مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، مضيفة أن الدراسات الجديدة تتضمن مسحا شاملا للتجارب العالمية، توضح الآليات الناحجة التى اتبعتها الدول للاستفادة من أصولها غير المستغلة، «ولا يُشترط أن تكون النتيجة النهائية لتلك الدراسات تأسيس صندوق سيادى».



كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، قد أعلن عن صندوق أملاك السيادى بالتعاون مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، قبل ما يزيد على العام، وتم بالفعل تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض فى موازنة الدولة للعام الحالى، إلى جانب 5 مليارات جنيه أخرى كأصول.



«المال»: هل تم حصر الأصول غير المستغلة التى سيديرها الجهاز الجديد؟



وزيرة التخطيط: تم حصر ما يقرب من 2330 أصلًا حتى الآن، إلى جانب 100 مخزن ومستودع، ليصل إجمالى الأصول إلى 2430.



«المال»: بعد صدور قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة متى سيتم صرف مستحقات شركات المقاولات؟



وزيرة التخطيط: ننتظر انتهاء اللجان من إعداد حصر شامل بمستحقات الشركات على أن يتم صرف الدفعة الأولى منها قبل نهاية العام.



«المال»: دائماً ما تظهر مشاكل فى اعتماد المخصصات المالية اللازمة للمشروعات خلال الربع الأول من العام المالى، كيف سيتم التغلب على تلك المشاكل بما يسهم فى الإسراع بوتيرة الأعمال والمشروعات المنفذة؟



وزيرة التخطيط: خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير تم الاتفاق مع جميع المحافظات على إرسال قائمة المشروعات التى قاربت على الانتهاء بحيث تكون الأولوية للمشروعات التى تم إنهاء ما بين 70 و%80 منها، من خلال إتاحة الاعتمادات المالية على الفور.



«المال» تم الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، فما هى ملامحها؟



وزيرة التخطيط: لجنة إعادة الهيكلة من المقرر أن تنتهى من أعمالها قبل نهاية ديسمبر المقبل.



وكانت الوزيرة قد شكلت لجنة برئاستها مايو الماضى لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى الذى تشرف عليه، وتضم اللجنة كلاً من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد معيط نائب وزير المالية، وخالد سرى صيام الخبير القانونى ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، وأحمد الصياد رئيس البنك.



ويعمل بنك الاستثمار القومى على تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية، ويسهم فى 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 لوزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية ويعانى البنك من خسائر متراكمة، وتقول الحكومة إن إنهاء ملف التشابكات المالية مع الوزارات المختلفة سيسهم فى الحد من تلك الخسائر.



«المال»: هل قام بنك الاستثمار القومى بإبرام أى تسويات مالية أو فض تشابكات مع جهات حكومية؟



وزيرة التخطيط: الفترة الماضية شهدت تسويات عملاقة بين "الاستثمار القومي" وجهات مختلفة، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء.



«المال»: وما قيمة التسويات التى تمت؟



وزيرة التخطيط: سيتم الإعلان عنها قريبا.



وقالت الوزيرة فى وقت سابق لـ«المال»، إنه فور الانتهاء من أعمال اللجنة التى تعمل على فض كل التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية المختلفة، ستتم الاستعانة باستشارى عالمى لاستكمال هيكلة البنك، بحيث يتم التخلص من جميع مديونياته.



«المال»: ما نتائج الدراسات التى تقوم بها الوزارة عن الحد الأدنى الجديد للأجور، بناء على التكليف الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة؟



وزيرة التخطيط: جارٍ إعداد الدراسة، ولا يمكننا الحديث عن الحد الأدنى المتوقع دون الانتهاء من الدراسات اللازمة.



«المال»: ما تقييمكم لقانون الخدمة المدنية فى رفع كفاءة الخدمة والجهاز الإدارى للدولة؟



وزيرة التخطيط: القانون ليس الأساس ولكن القاعدة التشريعية التى ترسم أهداف الحكومة، حتى وضع مجموعة جيدة من المعايير التى تقضى على المحسوبية أو تحويل الجهاز الإدارى إلى عائلة واحدة، حيث ينص القانون على عدم جواز أن يشرف الموظف على أحد أقاربه، وأن يتم التوظيف من خلال مسابقات مركزية بإعلان عبر البوابات الإلكترونية وفتح القانون الباب لترقى الشباب، بحيث لم تعد الترقية تقتصر على الأقدمية، ولكن الكفاءة، وكلها أمور تصب فى رفع الروح المعنوية لدى الشباب.