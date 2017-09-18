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عقـــارات
المجتمعات العمرانية : تقديم العروض لحجز أراضى الشراكة 22 أكتوبر
الإثنين 18 سبتمبر 2017 11:52 ص
هيئة المجتمعات العمرانية
أخر الأخبار
هيئة المجتمعات العمرانية
بدور إبراهيم :
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت تعديل موعد تقديم العروض لأراضى الشراكة، ليكون ابتداء من يوم 22 - 26 أكتوبر المقبل، وذلك لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات (58 فداناً : 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.
وأضاف: يمكن للشركات الحصول علي نسخ من الردود علي الاستفسارات (مكتوبة) بمقر الهيئة ابتداء من 2 أكتوبر، مشيراً إلى أن تعديل موعد تقديم العروض يأتي نظراً لشدة الإقبال من الشركات، واستجابة للطلبات العديدة التي تم تقديمها لمد فترة تقديم العروض، ورغبة من الهيئة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم.
هيئة المجتمعات العمرانية
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